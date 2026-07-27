easyJet France face à un risque de grève, des perturbations estivales redoutées

Le syndicat représentant les personnels navigants commerciaux (soit l'Union nationale du personnel navigant commercial, ou UNPNC) estime que l'absence d'avancées dans les négociations pourrait déboucher sur un conflit social et affecter le programme de vols cet été.

Selon un courrier transmis à la presse par l'UNPNC-CFDT, easyJet pourrait être confrontée à un mouvement de grève des personnels navigants commerciaux (PNC) dans les prochaines semaines. Le syndicat évoque ainsi "un risque de perturbations majeures et de nombreuses annulations de vols durant l'été".

Concrètement, l'UNPNC-CFDT dénonce une dégradation des conditions de travail, marquée par des modifications fréquentes des plannings, des affectations vers des bases étrangères pour compenser le manque d'effectifs et une désorganisation des opérations. Le syndicat critique également la multiplication des vols de nuit, malgré un engagement antérieur de la direction à ne pas les développer.

Selon l'organisation syndicale, les discussions menées en intersyndicale avec le Syndicat national du personnel navigant commercial-Force ouvrière (SNPNC-FO) et l'Union nationale des navigants de l'aviation civile-Confédération française de l'encadrement-Confédération générale des cadres (UNAC CFE-CGC) n'ont abouti à "aucune avancée significative".

Le syndicat fait aussi part de ses inquiétudes concernant les perspectives de rachat de la compagnie par des fonds d'investissement américains et appelle la direction à ouvrir rapidement de véritables négociations afin d'éviter un conflit social.

A l'heure où nous bouclons ces lignes, easyJet n'a pas répondu à nos sollicitations. Le titre progresse quant à lui de 0,6% à Londres, autour des 622 pence.