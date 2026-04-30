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easyJet et Rolls-Royce valident un moteur aéronautique 100% hydrogène
information fournie par Zonebourse 30/04/2026 à 14:01

Le transporteur britannique et le motoriste franchissent une étape clé dans la décarbonation de l'aviation avec des essais concluants à grande échelle.

easyJet annonce la réussite d'un programme d'essais conduit aux côtés de Rolls-Royce démontrant qu'un moteur aéronautique moderne peut fonctionner à 100% à l'hydrogène sur l'ensemble d'un cycle de vol simulé.

En effet, un moteur Pearl 15 modifié a atteint la pleine puissance au décollage lors de tests menés au centre spatial NASA Stennis.

Ces essais confirment la capacité d'une turbine à gaz adaptée à opérer en toute sécurité avec de l'hydrogène, du démarrage à l'atterrissage, y compris dans des conditions exigeantes. Selon les partenaires, ce jalon est l'aboutissement de quatre années de collaboration entre les deux groupes mais aussi avec Tata Consultancy Services (TCS) et le Health and Safety Executive (HSE).

Le programme a permis d'approfondir les connaissances sur la combustion de l'hydrogène, les systèmes carburant et l'intégration moteur. "La démonstration d'un fonctionnement à 100% hydrogène à grande échelle représente une étape clé vers l'ambition net zéro", a commenté David Morgan, directeur des opérations d'easyJet.

Les enseignements seront intégrés aux futurs développements, notamment le programme UltraFan, avec l'objectif de soutenir l'émergence d'avions à hydrogène à partir du milieu des années 2030.

Le titre easyJet progresse de 1,5% ce matin tandis que Rolls-Royce s'adjuge 6,5%, également tiré par la publication, ce matin, d'un solide point d'activité trimestrielle.

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