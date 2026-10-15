EasyJet est en bonne voie pour conclure l'accord avec Apollo d'ici le premier trimestre 2027

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

EasyJet EZJ.L a publié jeudi le document de projet relatif à son rachat par Apollo APO.N pour un montant de 5,7 milliards de livres sterling (7,54 milliards de dollars), fixant le vote des actionnaires au mois de novembre et réaffirmant son intention de conclure l'opération avant la fin du premier trimestre 2027.

(1 dollar = 0,7557 livre sterling)