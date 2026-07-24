easyJet, en vol vers un possible démantèlement ?

(Zonebourse.com) - Depuis début juin, la compagnie est courtisée par les fonds américains Castlelake et Apollo qui ont fait grimper les enchères au fil des semaines, provoquant une envolée du titre. Chez Bernstein, les analystes estiment qu'un rachat pourrait surtout annoncer un démantèlement ("break-up") du groupe, plutôt qu'un simple projet visant à investir pour améliorer l'efficacité opérationnelle.

Selon Bernstein, les résultats du troisième trimestre publiés hier par la compagnie sont globalement conformes aux attentes mais l'évolution du titre dépendra surtout de l'éventuelle offre d'Apollo à 7,15 GBP et de la position de la Commission européenne sur les règles de contrôle et d'actionnariat des compagnies aériennes. Et à ce titre, l'analyste estime que le scénario d'un démantèlement du groupe après l'éventuel rachat d'easyJet par Apollo apparaît plus crédible que celui d'une restructuration opérationnelle de grande ampleur. Le broker juge en effet qu'il serait difficile de tripler l'EBIT de l'activité aérienne d'ici 2030, comme l'exigerait une stratégie de redressement classique.

Pour lui, la monétisation progressive de certains actifs, notamment la flotte, le carnet de commandes d'avions, les créneaux aéroportuaires, les opérations aériennes et easyJet Holidays apparaît donc comme l'option la plus probable. Bernstein considère qu'un tel scénario réduirait la croissance des capacités intra-européennes d'environ 80 points de base par an d'ici 2030, un facteur susceptible de soutenir durablement les prix et la rentabilité du secteur.

Pour rappel, le fonds Castlelake avait formulé début juin une offre à 5,60 GBP par action avant d'enchérir au fil des semaines à 6 GBP, 6,25 GBP, 6,50 GBP puis 6,90 GBP... C'est alors que le fonds Apollo s'était manifesté avec une offre publique d'achat en numéraire portant sur l'ensemble de son capital, au prix de 7,15 GBP par action. Ces marques d'intérêt ont provoqué l'enthousiasme des actionnaires : le titre a grimpé de plus de 50% entre le 1er juin (avant la première offre de Castlelake) et le 21 juillet.

Apollo a désormais jusqu'au 7 août 2026 pour annoncer une offre définitive ou renoncer à l'opération, conformément au Code britannique des acquisitions. Affaire à suivre...

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