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EasyJet embarque Castlelake, Sivers décroche
information fournie par Zonebourse 06/07/2026 à 09:57

Fincantieri grimpe après une série d'acquisitions dans les technologies sous-marines et offshore, tandis qu'EasyJet décolle sur l'accord de principe trouvé avec Castlelake. Côté baisses, Sivers est pénalisé par une émission d'actions dilutive et Continental déçoit avec la cession de ContiTech.

Actions en hausse

Fincantieri ( 12%) : le constructeur naval italien est salué pour l'annonce d'une vague d'acquisitions dans le secteur sous-marin et offshore, dont le rachat de Next Geosolutions Europe pour 780 MEUR et la prise de contrôle de WSense et de Graal Tech. Ces transactions dessinent une montée en puissance résolue du groupe dans les technologies maritimes de défense et de robotique.

Easyjet ( 10%) : la compagnie aérienne britannique low cost s'envole après l'annonce d'un accord de principe avec le fonds américain Castlelake, dont la cinquième proposition valorise le groupe à quelque 7,3 MdsUSD. Le conseil d'administration se dit prêt à recommander cette offre en numéraire, ouvrant la voie à une sortie de la cote.

Leonardo ( 4%) : le groupe italo-britannique de défense profite de la sélection par l'OTAN, aux côtés de Thales, pour fournir un système de communication sécurisé de nouvelle génération au Commandement des forces alliées des opérations spéciales. Ce contrat confirme le positionnement du groupe comme acteur incontournable des programmes d'infrastructure critique de l'Alliance.

Ferrari ( 2%) : le constructeur de Maranello séduit les amateurs avec le lancement d'une nouvelle édition limitée dotée d'un moteur V12 et d'une boîte de vitesses manuelle, une rareté qui ravive l'appétit des collectionneurs pour la marque.

Carlsberg ( 2%) : le brasseur danois profite de l'annonce d'une prise de participation de 643 MUSD par le japonais Sapporo dans sa coentreprise en Asie du Sud-Est, à hauteur de 25%. Cette transaction valorise l'actif régional et confirme l'attractivité du portefeuille de projets asiatique du groupe.

Actions en baisse

Sivers (-13%) : le spécialiste suédois des semi-conducteurs recule après l'annonce d'une émission de nouvelles actions destinée au remboursement partiel d'un emprunt, une opération dilutive qui pèse sur le sentiment des investisseurs.

ASM (-3%) : l'équipementier néerlandais pour l'industrie des semi-conducteurs annonce la nomination envisagée de Chris Figee au poste de directeur financier. Cette arrivée reste soumise à l'approbation des actionnaires lors d'une assemblée générale extraordinaire. Cette annonce intervient dans un contexte de prudence sur les valeurs européennes des semi-conducteurs.

Continental (-3%) : l'équipementier allemand est sanctionné par la cession de sa division ContiTech au fonds américain Lone Star Funds pour 4 MdsEUR, une transaction jugée décevante par le marché. Les investisseurs s'interrogent sur la valorisation retenue et sur la trajectoire du groupe après cette importante cession d'actifs.

Next Geosolutions Europe (-2%) : le prestataire de services de géoscience marine et de soutien à la construction offshore recule après l'annonce du rachat de Fincantieri. Le constructeur naval va d'abord acquérir 52,6% du capital auprès de l'actionnaire principal. Fincantieri discute aussi pour racheter une partie de ses titres, avant de lancer une OPA sur le solde et de retirer NextGeo de la cote.

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