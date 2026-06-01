EasyJet décolle sur une rumeur, Pan African au ralentit

(Zonebourse.com) - EasyJet s'envole, porté par des spéculations autour d'une possible offre de Castlelake, tandis que Vusion fait son retour grâce à une Exane BNP Paribas. Côté baisses, Pan African Resources décroche à la suite de prévisions prudentes. Biomérieux et Adyen reculent aussi après des dégradations d'analystes.

Actions en hausse

EasyJet ( 11%) : la low cost prend de l'altitude sur un parfum d'OPA, Castlelake ayant reconnu réfléchir à une offre. La compagnie assure n'avoir rien reçu, mais le marché préfère déjà regarder le prix plancher potentiel de 403,23 pence si le fonds passe vraiment à l'embarquement.

VusionGroup ( 8%) : quoi de mieux qu'un avis plus favorable pour remettre le titre en rayon ? Le spécialiste des étiquettes électroniques profite du passage d'Exane BNP Paribas à surperformance, même si l'objectif de cours est abaissé à 180 EUR.

Hiab ( 6%) : le finlandais charge la benne en Amérique du Nord avec le rachat de Labrie pour 1,03 MdUSD. Le fabricant canadien de camions de collecte de déchets apporte 491 MUSD de revenus, une marge d'EBITDA de 23% et une promesse de cash-flow immédiat.

Nokia ( 4%) : la directrice de cabinet, Victoria Hanrahan a fait l'acquisition d'un total de 44 682 actions de la société de communication et réseautage. Ces opérations, valant 706 000 USD ont été réalisées en deux transactions sur la bourse de New York les 26 et 28 mai.

Schneider Electric ( 3%) : l'entreprise d'équipements et composants électriques a été choisie par SoftBank pour son projet visant à accélérer le développement des infrastructures d'intelligence artificielle en France. Le groupe japonais a dévoilé un projet d'investissement visant à développer 5 GW de capacité de datacenters, pour un montant pouvant atteindre 75 MdsEUR.

Infineon ( 2%) : le fabricant de semi-conducteurs bénéficie d'une recommandation positive du bureau de recherche Jefferies qui considère le titre attrayant et le recommande à l'achat.

Actions en baisse

Pan African Resources (-10%) : la minière britannique a annoncé une hausse de sa production d'or pour les 12 mois clos au 30 juin à 275 000 onces, contre 196 527 onces un an plus tôt. Ce qui inquiète le marché, ce sont les prévisions jugées prudentes sur cette production pour 2027 comprise entre 280 000 et 302 000 onces. À ça, il faut ajouter les tensions persistantes sur l'approvisionnement en carburant et en réactifs originaires du détroit d'Ormuz.

Asker Healthcare (-5%) : plusieurs dirigeants de la société de technologies médicales auraient cédé pour plus de 150 MSEK de titres Asker. Le directeur général du groupe, le directeur financier ainsi que le directeur des opérations auraient réduit leurs participations. Le marché y voit un désengagement et suit le mouvement.

Biomérieux (-3%) : la société de santé française souffre des changements de recommandation d'UBS. La banque auparavant à l'achat est désormais neutre, l'objectif de cours a lui aussi été abaissé de 138 EUR à 80 EUR.

Adyen (-3%) : c'est à BNP Paribas que l'on doit la chute du titre Adyen ce matin. La banque française a changé sa recommandation de surperformance à neutre tout en réduisant l'objectif de cours de 1 350 EUR à 890 EUR.

Copyright (c) 2026 Zonebourse.com - All rights reserved.