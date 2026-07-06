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EasyJet annonce un "accord de principe" sur les termes d'une offre de rachat par le fonds Castlelake
information fournie par Boursorama avec AFP 06/07/2026 à 08:08

( AFP / PATRICIA DE MELO MOREIRA )

( AFP / PATRICIA DE MELO MOREIRA )

La compagnie aérienne britannique EasyJet a annoncé dimanche un "accord de principe" sur les principaux termes financiers d'une offre de rachat par la société d'investissement américaine Castlelake, qui valoriserait l'entreprise à plus de 5 milliards de livres.

Le conseil d'administration d'EasyJet se dit "disposé à recommander aux actionnaires" d'accepter cette proposition à 6,90 livres par action "si une intention ferme" de lancer une offre était effectivement annoncée.

Castlelake avait initialement jusqu'à dimanche pour formuler une offre ferme, mais cette date limite est désormais repoussée au 3 août, selon le communiqué.

"Il n'existe aucune certitude" qu'une telle offre sera finalement déposée, souligne d'ailleurs la compagnie aérienne dimanche.

Fondé en 2005, Castlelake gère environ 38 milliards de dollars d'actifs, notamment dans le secteur aéronautique.

D'après le Financial Times, le fonds est un acteur important du leasing aéronautique, avec une flotte de 375 avions loués à des compagnies aériennes dont Etihad, Qantas, Air India Express, Frontier et Viva.

EasyJet avait rejeté les quatre premières propositions de Castlelake. La troisième avait été jugée "hautement opportuniste, formulée dans le contexte d'un cours de l'action EasyJet temporairement déprimé" en raison de la situation au Moyen-Orient qui affecte les compagnies aériennes.

À lire aussi | easyJet décolle après l'intérêt de Castlelake, les analystes partagés

Elle avait cependant ouvert la porte au dialogue le 25 juin, acceptant de donner au fonds américain "l'accès à des informations commerciales limitées" dans l'espoir d'obtenir une proposition plus attrayante.

"Castlelake a souligné (son) profond respect" pour EasyJet et "son intention de soutenir sa croissance future et sa transformation en une compagnie aérienne européenne plus solide", souligne la compagnie aérienne dans son communiqué dimanche.

Le fonds américain "soutient le programme de modernisation de la flotte d'EasyJet, qu'elle considère comme central pour la compétitivité, l'efficacité et les objectifs de durabilité à long terme", ajoute-t-elle.

EasyJet a publié en mai une perte alourdie sur un an au premier semestre de son exercice décalé, pointant déjà les conséquences du conflit, et avait prévenu que le second semestre serait lui aussi affecté.

Castlelake avait acquis en 2023 environ 32% de la compagnie scandinave SAS. Cette participation est en cours de rachat par Air France-KLM.

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