easyJet décolle après l'intérêt de Castlelake, les analystes partagés

La compagnie aérienne souligne sa solidité financière et estime qu'une éventuelle offre se heurterait à d'importants défis réglementaires et opérationnels. La marque d'intérêt de Castlelake fait déjà bondir le titre qui s'adjuge près de 10% à Londres.

easyJet annonce que son conseil d'administration n'a reçu aucune approche ni proposition de Castlelake, après que le fonds a indiqué être au stade préliminaire de l'examen d'une éventuelle offre sur la compagnie.

Le groupe précise qu'il étudierait toute proposition visant à maximiser la valeur pour les actionnaires, en accordant une attention particulière à la valorisation et à la faisabilité de l'opération.

Le conseil estime que l'intérêt de Castlelake intervient à un moment "hautement opportuniste", alors que le titre est temporairement pénalisé par la situation au Moyen-Orient, qui affecte la confiance des clients et les prix du carburant aérien.

easyJet pointe par ailleurs les défis réglementaires, financiers et d'exécution qu'impliquerait une éventuelle acquisition. La compagnie rappelle disposer d'un bilan de qualité investissement, d'une position nette de trésorerie positive et maintient son objectif à moyen terme de dépasser 1 MdGBP de bénéfice avant impôts.

De con côté, Castlelake a jusqu'au 26 juin 2026 à 17h00 pour annoncer une offre ferme ou confirmer son intention de ne pas lancer d'offre. Les actionnaires sont invités à ne prendre aucune mesure à ce stade. La société d'investissements a indiqué déjà détenir, pour le compte de certains fonds qu'elle gère, 16 241 494 actions easyJet, soit environ 2,14% du capital de la compagnie aérienne.

Conformément au Code britannique des acquisitions, toute offre éventuelle sur easyJet devrait être formulée à un prix minimum de 403,23 pence par action.

Aucune certitude n'existe quant au lancement d'une offre ni aux conditions auxquelles celle-ci pourrait être proposée. Le fonds ajoute qu'il pourrait publier ultérieurement des informations complémentaires relatives aux personnes agissant de concert avec lui, conformément aux règles applicables.

L'avis des analystes

Réagissant à cette information, Bank of America confirme son conseil "acheter" sur le titre easyJet, avec un objectif de cours inchangé à 430 pence

Selon Bank of America, l'intérêt manifesté par Castlelake pour easyJet reste à un stade préliminaire et la structure d'une éventuelle offre demeure incertaine.

Le bureau d'études estime qu'une prise de contrôle totale serait limitée par les règles européennes imposant qu'une compagnie aérienne de l'UE reste majoritairement détenue et contrôlée par des ressortissants européens.

La note souligne que la flotte d'easyJet pourrait constituer le principal attrait de l'opération, sa valeur étant estimée à 6,5 GBP par action, au-dessus du cours actuel de 3,98 GBP.

D'après le broker, une éventuelle consolidation du marché européen du court-courrier serait favorable à la discipline de capacité et aux prix du secteur.

De son côté, Oddo BHF confirme son conseil "neutre" sur le titre easyJet, assorti d'un objectif de cours inchangé à 540 pence.

L'intérêt affiché par Castlelake pour la compagnie est jugé "crédible" par l'analyste compte tenu de son expérience dans le financement aéronautique, le leasing et la restructuration de SAS (une compagnie aérienne scandinave).

La note met en avant le contexte "opportuniste" de cette éventuelle opération après un premier semestre décevant en Bourse, alors qu'easyJet dispose d'un bilan solide, de 4,7 MdGBP de liquidités et d'un important carnet de commandes d'avions.

D'après Oddo BHF, une opération se heurterait toutefois à plusieurs obstacles, notamment la participation de 15,3% de la famille Haji-Ioannou et les contraintes réglementaires liées au contrôle effectif des compagnies aériennes européennes.

Le bureau d'études n'intègre pas de prime spéculative à ce stade et estime que cet intérêt met surtout en évidence la sous-valorisation du secteur aérien européen.