Eastman Chemical réduit ses effectifs au niveau mondial et prévoit un bénéfice annuel inférieur aux estimations en raison des problèmes tarifaires

(Ajout de détails sur la réduction des effectifs au paragraphe 3)

Eastman Chemical EMN.N a prévu lundi un bénéfice annuel inférieur aux estimations des analystes, et a déclaré qu'elle réduirait ses effectifs de près de 7%, alors que l'industrie continue de faire face à une demande morose, ce qui a fait chuter ses actions de plus de 3% dans les échanges prolongés.

Eastman a déclaré que les réductions d'effectifs se traduiraient par des économies totales nettes d'inflation de 175 millions de dollars en 2025 et 2026, et qu'elles visaient à remédier à la baisse des bénéfices de son segment Fibres et Intermédiaires chimiques.

Les droits de douane imposés par le président américain Donald Trump sur la plupart des importations ont constitué un défi pour les entreprises chimiques mondiales, les incitant à réévaluer leurs stratégies en raison de l'augmentation des coûts de production et de la morosité de la demande.

Eastman Chemical prévoit que son bénéfice ajusté se situera entre 5,40 et 5,65 dollars par action pour 2025, contre une estimation moyenne des analystes de 5,77 dollars par action, selon les données compilées par LSEG.

La société basée à Kingsport, dans le Tennessee, a également manqué l'estimation du bénéfice du troisième trimestre.

Elle a gagné 1,14 $ par action sur une base ajustée, alors que les analystes s'attendaient à 1,16 $ par action.

"Au troisième trimestre, nous avons enregistré un ralentissement des commandes dû à la saisonnalité normale et au déstockage par les clients de stocks prépositionnés pour éviter les risques tarifaires dans un environnement de consommation en baisse", a déclaré Mark Costa, directeur général de la société, dans un communiqué.

La société s'attend à ce que la majeure partie de ces stocks prépositionnés soit épuisée d'ici la fin de l'année.

Eastman, dont les produits chimiques sont utilisés dans les secteurs de la construction, de l'agriculture et de l'automobile, a déclaré qu'elle s'attendait à ce que son flux de trésorerie opérationnel approche le milliard de dollars en 2025.