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EagleRock, société spécialisée dans le bassin du Permien, devrait connaître un essor fulgurant lors de son entrée en bourse à New York après une introduction en bourse de 320 millions de dollars
information fournie par Reuters 14/05/2026 à 16:36

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

14 mai - ** EagleRock EROK.N , une société qui perçoit des redevances et des commissions sur la production pétrolière et gazière des terrains qu’elle contrôle dans le bassin du Permien, devrait s’ouvrir au-dessus de son prix d’offre à New York

** Le titre devrait récemment s'ouvrir entre 22 et 23 dollars, contre un prix d'offre de 18,50 dollars

** EROK, basée à Houston, a vendu 17,3 millions d'actions au milieu de la fourchette de prix annoncée de 17 à 20 dollars par action, afin de lever 320 millions de dollars

** EagleRock détient et contrôle des terrains dans les régions du Delaware et de Midland du bassin du Permien, au cœur de l'industrie américaine du schiste au Texas et au Nouveau-Mexique, ainsi que des infrastructures permettant de traiter l'eau utilisée dans le processus de fracturation hydraulique

** Goldman Sachs, Barclays et J.P. Morgan ont agi en tant que chefs de file de l'opération

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