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EagleRock, propriétaire foncier du bassin du Permien, vise à lever 346 millions de dollars lors de son introduction en bourse aux États-Unis
information fournie par Reuters 04/05/2026 à 13:22

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La société de gestion foncière EagleRock

EROK.N a annoncé lundi qu'elle comptait lever jusqu'à 346 millions de dollars lors de son introduction en bourse aux États-Unis.

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