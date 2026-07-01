EAGLE FOOTBALL GROUP : TRANSFERT DE MADS BIDSTRUP

Mercredi 1 er juillet 2026

L'Olympique Lyonnais est très heureux d'annoncer l'arrivée du milieu de terrain Mads Bidstrup en provenance du RB Salzbourg pour les cinq prochaines saisons, soit jusqu'au 30 juin 2031.

Le montant du transfert s'élève à 10,50 M€, auxquels pourront s'ajouter un maximum de 3 M€ de bonus ainsi qu'un intéressement de 10% sur une éventuelle plus-value future.

Agé de 25 ans, Mads Bidstrup a été formé au Danemark avant de poursuivre sa progression en Allemagne puis en Angleterre, où il débute sa carrière professionnelle avec Brentford et participe à la montée du club en Premier League à l'issue de la saison 2020/2021.

De retour au Danemark en 2022 sous les couleurs du FC Nordsjælland, où il évolue notamment aux côtés d'Ernest Nuamah, Mads Bidstrup se distingue rapidement par son volume de jeu, son intensité et son impact, avant de rejoindre le RB Salzbourg à l'été 2023. Reconnu pour sa régularité et sa capacité à enchaîner les matches, il s'impose progressivement comme une référence à son poste en Autriche.

À Salzbourg, où il dispute 116 matches en trois saisons, Mads Bidstrup franchit un nouveau cap en découvrant la Ligue des Champions et en étant appelé pour la première fois avec la sélection danoise. Il retrouvera à l'OL son compatriote Noah Nartey, avec qui il a déjà évolué en sélection Espoirs.

Convaincu par son profil et ses qualités, l'Olympique Lyonnais se réjouit d'accueillir Mads Bidstrup, qui devient le cinquième joueur danois de l'histoire du club.

Mads Bidstrup : "C'est un sentiment incroyable et une magnifique opportunité pour moi de rejoindre l'Olympique Lyonnais. J'arrive dans un grand club, avec un stade et des supporters exceptionnels. J'aime défendre, prendre mes responsabilités et être un leader pour l'équipe. Je suis vraiment impatient de jouer pour mes nouvelles couleurs."

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