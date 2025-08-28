EAGLE FOOTBALL GROUP : PRÊT DE SAËL KUMBEDI

Jeudi 28 août 2025
L'Olympique Lyonnais informe du prêt payant de Saël Kumbedi au VfL Wolfsburg jusqu'à la fin de la saison, moyennant une indemnité d'1 M€ assortie d'une option d'achat fixée à 6 M€, auxquels pourront s'ajouter 2 M€ de bonus ainsi qu'un intéressement de 10% sur une éventuelle plus-value future.
Arrivé à l'OL en septembre 2022 en provenance du Havre, l'international espoirs français s'est rapidement imposé dans l'effectif lyonnais. En trois saisons, le latéral droit de 20 ans a disputé 62 rencontres toutes compétitions confondues, délivrant 5 passes décisives.
L'Olympique Lyonnais remercie chaleureusement Saël pour son engagement et son attitude exemplaire au club, et lui adresse ses meilleurs vœux de réussite pour la suite de sa carrière en Bundesliga.
