EAGLE FOOTBALL GROUP : ENQUÊTE INTERNE ET DÉPÔT D'UNE PLAINTE CONTRE X

8 juin 2026 - 19h15

Le Conseil d'administration d'Eagle Football Group SA (« EFG » ou la « Société », et avec sa filiale OL SASU « l'OL »), réuni le 8 juin 2026, a pris connaissance des conclusions d'un rapport d'enquête interne commandité par la direction de l'OL en décembre 2025 auprès d'un cabinet d'avocats externes, remis à la Société début juin 2026.

Ce rapport analyse un certain nombre d'opérations menées entre mai 2023 et juin 2025 sous la précédente direction de l'OL. Il conclut à une désorganisation délibérée des activités de l'entreprise, avec une opacité systématique dans la gestion financière. Le rapport met également en évidence des flux financiers de plusieurs centaines de millions d'euros qui semblent avoir été effectués sans justification économique, de surcroit dans un contexte marqué par de graves problèmes de trésorerie et des retards dans le paiement des cotisations sociales.

Par conséquent, Eagle Football Group et OL SASU ont, le 4 juin 2026, sur recommandation de leurs avocats, déposé une plainte pénale contre personnes non dénommées auprès du Procureur de la République de Lyon, visant des faits susceptibles de caractériser des infractions d'abus de biens sociaux, abus de biens sociaux aggravé et complicité de ces deux délits, présentation et publication de comptes infidèles, ainsi que de diffusion d'informations trompeuses sur le marché, en vertu des articles L. 242-6 du Code de commerce, 121-7 du Code pénal et L. 465-1 et L. 465-3-2 du Code monétaire et financier.

EFG poursuit ses investigations et travaillera le cas échéant sur des plaintes complémentaires qui pourraient être déposées à l'égard des parties concernées. La Société continuera par ailleurs à porter toute découverte susceptible d'être qualifiée de malversations financières à la connaissance du Procureur de la République de Lyon.

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