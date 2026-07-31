Eagle Football Group assigné par John Textor devant le Tribunal de Commerce de Lyon

Eagle Football Group et sa filiale OL SASU ont été assignés mardi 30 juillet 2026 devant le Tribunal de Commerce de Lyon par John Textor, ancien dirigeant du groupe, et Eagle Football Holdings LLC, entité qui lui est liée. L'audience est prévue pour septembre prochain.

John Textor et Eagle Football Holdings LLC réclament le paiement de 2,5 millions d'euros au titre d'une convention de management fees, ainsi que 18,4 millions d'euros, intérêts compris, au titre d'une avance à court terme. Le montant exact de cette dernière somme reste à parfaire.

Cette assignation intervient après l'extinction des dettes du groupe OL envers John Textor, Eagle Football Holdings Bidco et leurs affiliés, intervenue le 26 juin 2026, en même temps que la vente par Eagle Football Holdings Bidco, en administration, de sa participation contrôlante dans la société.

L'OL précise que cette action s'inscrit dans le cadre d'une série de procédures judiciaires engagées depuis plusieurs mois par John Textor contre l'OL, ses actionnaires anciens ou actuels, ainsi que sa nouvelle direction. La société ajoute qu'elle répondra par les voies juridiques appropriées et se réserve le droit de demander aux juridictions de tirer les conséquences indemnitaires de ces actions.