E.ON s'attend à un bénéfice net entre 2,7 et 2,9 milliards d'euros en 2026
information fournie par Zonebourse 25/02/2026 à 11:14

E.ON a généré un EBITDA ajusté de 9,8 milliards d'euros pour l'exercice 2025. Ce résultat s'est situé dans la fourchette supérieure de prévision de l'entreprise, qui se situe entre 9,6 et 9,8 milliards d'euros, et a dépassé de 9 % le chiffre de l'année précédente (2024 : 9,0 milliards d'euros).

E.ON a bénéficié de la croissance de son activité Réseaux d'Énergie, portée par des investissements importants.

Dans la division Réseaux d'Énergie, l'EBITDA ajusté a augmenté de 12 % pour atteindre 7,7 milliards d'euros (2024 : 6,9 milliards d'euros). E.ON a étendu ses investissements à 7,0 milliards d'euros, soit une augmentation de 20 % par rapport à l'année précédente (2024 : 5,8 milliards d'euros).

La division commerce de détail de l'énergie a généré un EBITDA ajusté de 1,7 milliard d'euros au cours de l'exercice 2025 (2024 : 1,8 milliard d'euros), ce qui se situait à mi-hauteur de la fourchette de prévision.

Le bénéfice net ajusté du Groupe a augmenté à 3,0 milliards d'euros (2024 : 2,9 milliards d'euros), ce qui le place dans la fourchette supérieure de la fourchette de prévision de 2,85 à 3,05 milliards d'euros. Cela correspond à un bénéfice par action ajusté de 1,16 EUR (contre 1,09 EUR en 2024).

E.ON prévoit une évolution stable des bénéfices pour l'exercice en cours et prévoit un EBITDA ajusté du Groupe dans la fourchette de 9,4 à 9,6 milliards d'euros.

Le bénéfice net ajusté du Groupe devrait varier entre 2,7 et 2,9 milliards d'euros, reflétant l'évolution de l'EBITDA ajusté du Groupe. Cela correspond à un bénéfice par action ajusté de 1,03 EUR à 1,11 EUR.

Pour la période de 2026 à 2030, la société prévoit d'investir environ 48 milliards d'euros (plan précédent : 43 milliards d'euros pour 2024 à 2028). E.ON prévoit donc une augmentation significative des bénéfices à moyen terme : d'ici 2030, l'EBITDA ajusté du Groupe devrait atteindre environ 13 milliards d'euros, le bénéfice net ajusté du Groupe à environ 3,8 milliards d'euros, et le bénéfice par action ajusté à environ 1,45 EUR.

