E.ON en légère progression, Berenberg passe à l'achat

E.ON gagne 1% à 17,8 EUR à Francfort, dans le sillage d'un relèvement de recommandation de "conserver" à "achat" chez Berenberg, avec un objectif de cours remonté de 19,30 à 21 EUR sur le titre du groupe énergétique allemand.

Selon le broker allemand, le marché a réagi de façon excessive au récent taux de rendement des fonds propres (ROE) fixé par la Bundesnetzagentur (BNetzA), le régulateur allemand de l'énergie, pour les réseaux gaziers.

Berenberg estime que cette surréaction a créé "une opportunité d'investir dans une utility réglementée attrayante qui dispose de l'opportunité et de la puissance de feu financière nécessaires pour soutenir une croissance à grande échelle et des investissements à valeur ajoutée dans ses réseaux électriques allemands".

"Alors que le taux de ROE fixé par la BNetzA pour le gaz semble inférieur à la moyenne, nous voyons de multiples raisons pour lesquelles il reste raisonnable de s'attendre à un package global de rémunération favorable pour la prochaine période de régulation", poursuit-il.