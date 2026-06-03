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DZ Bank valide une acquisition de K S
information fournie par AOF 03/06/2026 à 16:50

(Zonebourse.com) - K S recule à Francfort (-1,05%, à 14,62 euros) au lendemain de l'annonce d'une acquisition. DZ Bank voit cette opération d'un bon oeil.

Mardi, le producteur de sel et de potasse allemand a annoncé l'acquisition de l'activité sel de Qemetica. Dans le détail, K S va racheter deux sites de production de sel évaporé situés l'un en Allemagne et l'autre en Pologne.

La société précise que cette opération de croissance externe va lui permettre de poursuivre l'expansion de ses activités salines en Europe et d'ouvrir de nouvelles perspectives de croissance en Europe centrale et orientale.

Le prix d'achat a été fixé à 350 millions d'euros, auxquels pourra s'ajouter un complément de prix pouvant atteindre les 30 millions d'euros, en fonction des performances de l'activité sel de Qemetica en 2026 et 2027.

Les activités acquises emploient environ 400 personnes et ont généré un chiffre d'affaires de près de 125 millions d'euros, tandis que l'Ebitda s'est établi à un peu moins de 50 millions d'euros.

Pour DZ Bank, cette opération est un choix stratégique judicieux qui réduit la dépendance de K S vis-à-vis des fluctuations volatiles du prix de la potasse, tout en renforçant son ancrage sur le marché est-européen. La recommandation reste à conserver et la cible de cours à 15,25 euros.

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Cette analyse a été élaborée par AOF et diffusée par BOURSORAMA le 03/06/2026 à 16:50:00.

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