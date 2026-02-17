DZ Bank renouvelle son conseil d'achat sur L'Oréal, objectif 440 euros
information fournie par Zonebourse 17/02/2026 à 17:53
Dans sa note, l'analyse explique de manière simple que le groupe français de cosmétiques dispose de deux gros moteurs pour doper ses ventes avec le lancement de nouveaux produits et la possibilité de racheter de nouvelles marques.
Suite au récent "couac" - qui a vu le spécialiste des produits de beauté publier une croissance organique un peu moins bonne que prévu au 4ème trimestre - DZ Bank souligne que cette déconvenue est principalement due à des ventes décevantes dans les boutiques d'aéroports ("travel retail").
Estimant que ce passage à vide n'est que "temporaire" et rappelant que la direction de L'Oréal reste par ailleurs très confiante pour la suite, l'intermédiaire financier considère que la position de leader mondial de l'entreprise, comme sa capacité à innover, vont lui permettre de continuer à profiter de la croissance du marché de la beauté, ce qui le conduit à maintenir son conseil d'achat.
Valeurs associées
|390,4500 EUR
|Euronext Paris
|+1,40%
