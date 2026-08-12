DZ Bank relève son objectif de cours sur Norma Group

Norma Group ( 0,16%, à 19,03 euros) a dévoilé hier matin une amélioration de sa rentabilité au deuxième trimestre, malgré un environnement difficile, ce qui a été salué par DZ Bank.

Pour revenir sur les comptes de Norma Group, le chiffre d'affaires n'a diminué que de 0,6%, à 211,8 millions d'euros, au deuxième trimestre, en raison d'effets de change négatifs. A changes constants, les ventes sont en très légère hausse de 0,1%.

Au niveau opérationnel, l'Ebit ajusté a plus que triplé en passant de 2,3 à 7,6 millions d'euros, pour une marge qui a atteint 3,6%, contre 1,1% un an plus tôt. La société explique cette amélioration grâce à la marge brute, qui a été favorisée par la baisse du coûts des matériaux, ainsi qu'aux économies réalisées dans le cadre du programme de transformation.

Les objectifs ont été confirmés : une croissance des revenus comprise entre 0 et 2% et une marge d'Ebit ajusté de 2 à 4%, ainsi qu'un flux de trésorerie opérationnel net compris entre 10 et 20 millions d'euros.

DZ Bank a précisé que la discipline sur les coûts a sécurisé le redressement des marges au deuxième trimestre. Au niveau des objectifs, la banque allemande estime que "bien qu'il ait été signalé lors de la conférence avec les analystes que le chiffre d'affaires annuel se situerait plutôt dans la moitié inférieure de la fourchette, la nette surperformance de la rentabilité au T2 vient étayer l'attente d'une marge Ebit ajustée atteignant le haut de la fourchette de prévision. Cela implique un besoin d'ajustement à la hausse pour l'Ebit ajusté annuel, laissant de la place pour des révisions haussières par rapport au consensus actuel de 25,2 millions d'euros".

La recommandation de DZ Bank reste à acheter sur le titre Norma Group, alors que l'objectif de cours a été relevé de 19 à 23 euros.