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DZ Bank relève sa cible sur Qiagen qui bouge peu
information fournie par Zonebourse 12/08/2026 à 16:58
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Qiagen s'affiche en très léger repli à Wall Street (-0,23%, à 42,55 dollars), malgré une note positive de DZ Bank qui revient sur les comptes trimestriels de la société spécialisée dans la conception, la fabrication et la commercialisation de produits chimiques destinés à l'isolement, la purification et à la manipulation de l'ADN.

La banque allemande rappelle que les revenus de Qiagen se sont élevés à 535 millions de dollars au deuxième trimestre, soit une certaine stabilité, là où la société elle-même anticipait un repli de l'ordre de 2%, le tout à changes constants. De son côté, le bénéfice dilué par action a atteint 0,62 dollar, contre un objectif de 0,60 dollar. Enfin, la marge opérationnelle s'est maintenue à un niveau élevé de 29,4%.

DZ Bank indique que la direction attend un vent favorable lié à la fin des charges NeuMoDx et Dialunox, au lancement de nouveaux produits et à une meilleure évolution de Parse. Pour rappel, NeuMoDx et Dialunox sont des gammes de produits abandonnés par Qiagen, alors que Parse fait référence à une acquisition récente.

Les analystes ont confirmé leur recommandation à l'achat sur le titre Qiagen, avec une cible de cours relevée de 40 à 43 euros.

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