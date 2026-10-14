DZ Bank confiant pour le troisième trimestre de Sixt

Sixt est dans le vert à la Bourse de Francfort ( 0,93%, à 70,60 euros) soutenu par une note de DZ Bank qui a confirmé sa recommandation à l'achat sur le titre, assortie d'un objectif de cours de 90 euros.

Pour le troisième trimestre, la banque allemande table sur une croissance des ventes de 6% et une hausse du bénéfice avant impôts de 12%, à 288 millions d'euros, ce qui correspond à une marge d'Ebt de 20,6%. Les analystes estiment que le spécialiste de la location de véhicules devrait confirmer ses objectifs financiers annuels. Ils ajoutent que compte tenu de la solidité attendue sur la période de juillet à septembre, un positionnement dans le bas de la fourchette de marge semble désormais moins probable.

Au niveau des zones, l'activité en Europe devrait avoir été soutenue par une dynamique de voyage robuste et une forte demande vers les destinations de Méditerranée occidentale. La société devrait en outre profiter de plus en plus de sa présence renforcée en Espagne, en Italie et en France. Enfin, DZ Bank ajoute que Sixt pourrait bénéficier de la notoriété croissante de la marque auprès des voyageurs américains.

En revanche, pour les Etats-Unis, l'environnement de consommation est morose et la récente évolution séquentielle légèrement défavorable des prix des véhicules d'occasion pourrait peser à court terme sur l'activité dans cette zone.