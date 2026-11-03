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Dynatrace plonge après avoir revu à la baisse ses prévisions de bénéfice annuel
information fournie par Reuters 03/11/2026 à 13:18

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

3 novembre - ** L'action de la société de logiciels d'IA Dynatrace DT.N recule de 16,3 % à 46,2 dollars en pré-ouverture

** La société révise à la baisse ses prévisions de BPA ajusté pour l'exercice 2027, les ramenant à 1,88 $ - 1,90 $, contre une prévision antérieure de 1,97 $ - 1,99 $

** La société table également sur un flux de trésorerie ajusté compris entre 600 et 605 millions de dollars pour l'exercice 2027 , contre une prévision antérieure de 610 à 615 millions de dollars

** La société prévoit un BPA ajusté pour le troisième trimestre compris entre 44 et 45 cents, en deçà des estimations des analystes de 50 cents, selon les données compilées par LSEG

** 29 des 37 sociétés de courtage attribuent à l’action la recommandation “acheter” ou supérieure, et huit la recommandation “conserver”; le cours-cible médian est de 62 $ – données LSEG

** À la clôture d’hier, le titre affichait une hausse de 27,2% depuis le début de l’année

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