Dynatrace en hausse après la révision à la hausse de la note de Morgan Stanley, grâce à la croissance du cloud et de l'IA

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

25 août - ** L'action de Dynatrace DT.N , fournisseur de logiciels de surveillance cloud basés sur l'IA, progresse de 3,7% à 50,86 dollars

** Morgan Stanley relève la note du titre de "neutre" à "surpondérer" et son objectif de cours de 58 $ à 65 $, ce qui implique un potentiel de hausse d’environ 32,5% par rapport à son dernier cours de clôture

** La société de courtage estime que DT est bien placée pour tirer parti de la forte croissance du marché de l’observabilité

** "La demande en matière d’observabilité n’a jamais été aussi forte depuis 2022, soutenue par l’accélération de la croissance du cloud, la transformation numérique et l’adoption de l’IA par les entreprises"

** Morgan Stanley estime que l’acquisition d’Arize par DT renforce sa position dans le domaine des charges de travail liées à l’IA et soutient sa transition vers des opérations autonomes

** 27 des 37 sociétés de courtage attribuent à l’action la recommandation "acheter" ou supérieure, et dix la recommandation "conserver"; l’objectif de cours médian est de 60 dollars

** En tenant compte de l'évolution de la séance, le titre affiche une hausse de 17,4% depuis le début de l'année