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Dynamique solide pour Hermès au premier semestre
information fournie par Zonebourse 29/07/2026 à 08:22
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Malgré un environnement monétaire défavorable et des incertitudes géopolitiques globales, le sellier parisien a vu son chiffre d'affaires franchir la barre des 8 milliards d'euros, avec une marge opérationnelle maintenue.

Sur les six premiers mois de l'année, Hermès a généré un chiffre d'affaires de 8,2 milliards d'euros, en hausse de 6% à changes constants ( 2% en données publiées). En outre, la dynamique a connu une accélération au deuxième trimestre avec des ventes de 4,1 milliards d'euros, en progression de 7% à changes constants après 6% sur les trois premiers mois de l'année.

Toutes les zones géographiques sont en croissance à l'exception du Moyen-Orient. Dans la zone Amériques, la hausse a atteint 15%, tandis qu'au Japon elle s'est élevée à 11%. En Europe hors France, la dynamique a été solide ( 9%) grâce à des investissements stratégiques, dont l'ouverture d'une nouvelle Maison Hermès à Londres.

En parallèle, le résultat opérationnel courant a atteint 3,4 milliards d'euros, contre 3,3 milliards d'euros un an plus tôt, pour une marge opérationnelle courante à 41% des ventes (41,4% au premier semestre 2025). Enfin, le résultat net part du groupe est stable à 2,2 milliards d'euros.

Au niveau des perspectives, en dépit d'un environnement économique, monétaire et géopolitique volatil, Hermès aborde la seconde partie de l'année avec confiance et réitère son ambition, à moyen terme, d'une progression de son chiffre d'affaires ambitieuse, à taux constants.

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