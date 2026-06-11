DXC Technology tire parti de son partenariat avec Anthropic

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

11 juin - ** Les actions de la société de services informatiques DXC Technology DXC.N ont progressé de 4,8 % pour atteindre 9,25 $ avant l'ouverture du marché

** La société annonce un partenariat pluriannuel avec Anthropic afin d'intégrer les modèles Claude dans l'infrastructure informatique qu'elle exploite pour le compte de banques, de compagnies aériennes, d'industriels et d'agences gouvernementales

** Les domaines d'action prioritaires de cette alliance comprennent l'assurance, la modernisation du code, la cybersécurité et la gestion des applications d'entreprise

** DXC a multiplié par dix la vitesse de livraison de son logiciel DXC OASIS grâce à Claude, l'IA rédigeant plus de 95 % du code; le logiciel est déjà utilisé par plus de 50 clients à travers le monde

** À la clôture d'hier, l'action avait chuté de 39,8 % depuis le début de l'année