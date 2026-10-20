DWS Group en recul, Berenberg entame un suivi à "conserver"

(Zonebourse.com) - DWS Group recule de 2,3% à 64,1 EUR et sous-performe ainsi la tendance à Francfort (-0,8% pour le DAX), alors que Berenberg initie la couverture du titre avec une recommandation "conserver" et un objectif de cours de 68 EUR, qui laisse donc n'entrevoir qu'un potentiel de hausse limité par rapport au cours actuel de l'action.
"Basé à Francfort et détenu majoritairement par Deutsche Bank, le groupe gère 1 190 MdsEUR d'actifs, répartis entre la gestion active, la gestion passive (Xtrackers) et les actifs alternatifs", rappelle le courtier, qui voit ainsi dans le groupe l'un des principaux gestionnaires d'actifs européens.
"Après plusieurs années de transformation informatique et organisationnelle, ses coûts d'exploitation se sont stabilisés autour de 1,8 MdEUR, tandis que ses encours ont progressé d'environ 50% depuis 2020. Toutefois, la croissance des encours est devenue fortement déséquilibrée", souligne-t-il cependant.
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