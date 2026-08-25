DWS enrichit sa gamme d’ETF obligataires

DWS lance trois nouveaux ETF obligataires Xtrackers en partenariat avec Intercontinental Exchange (ICE), fournisseur d’indices obligataires. Les fonds ont été cotés à la Deutsche Boerse entre le 9 et le 14 juillet.

Le trio de fonds cotés inclut le premier ETF d’obligations corporate globales (Xtrackers Global Corporate Bond UCITS ETF) et le premier ETF d’obligations high yield globales (Xtrackers Global High Yield Bond UCITS ETF) de Xtrackers. Ces nouveaux fonds sont conçus pour offrir aux investisseurs un accès aux marchés du crédit mondial, via les indices ICE BofA. En parallèle, DWS introduit également le Xtrackers Eurozone Government Bond 1–10 UCITS ETF, qui offre une exposition ciblée aux obligations souveraines de la zone euro.

Ces ETF seront proposés en versions couverte et non couverte, avec des TER à partir de 8 points de base.

DWS élargit ainsi sa plateforme d’ETF obligataires qui représente plus de 80 milliards d’euros d’actifs.

L'Agefi