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DWS enrichit sa gamme d’ETF actifs
information fournie par Agefi Asset Management 28/08/2026 à 08:00
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C’est un mois d’août particulièrement actif pour l’activité ETF du gestionnaire DWS. Après avoir mis sur pied de nouvelles stratégies obligataires passives ou encore annoncé le lancement avec Scalable d’un fonds listé action à effet de levier, la société de gestion allemande dévoile le renforcement de sa gamme d’ETF actifs. DWS lance ainsi un nouvel ETF obligataire à gestion active, géré conjointement par les spécialistes ETF de Xtrackers et les gérants actifs de DWS.

Avec le Xtrackers II EUR High Yield Corporate Bond Active UCITS ETF, DWS enrichit sa gamme Xtrackers en France avec une stratégie active investie dans des obligations d’entreprises High Yield libellées en euros.

La stratégie d’investissement repose sur une analyse fondamentale des obligations d’entreprises et sur un processus d’investissement centré sur l’analyse individuelle des titres.

L’objectif est de générer une surperformance modérée par rapport à son indice de référence, l’ICE BofA Euro High Yield Constrained Index, grâce à plusieurs paramètres d’ajustement définis. La gestion active porte notamment sur : l’allocation top-down par secteur, notation de crédit et pays, la sélection des papiers les plus attractifs au sein de la structure de capital d’un émetteur et l’intégration de nouvelles émissions et les ajustements réguliers du portefeuille.

Après avoir lancé l’an dernier trois ETF actions actifs avec sa gamme Enhanced Active ETFs, DWS poursuit ainsi le développement de son offre avec de nouveaux produits couvrant différentes classes d’actifs.

Le Xtrackers EUR High Yield Active UCITS ETF est coté sur Deutsche Börse depuis le 30 juillet 2026.

Valérie Riochet

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