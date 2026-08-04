DWS collecte près de 25 milliards d’euros au deuxième trimestre 2026

DWS a annoncé ce 29 juillet une collecte nette de 24,8 milliards d’euros au titre du deuxième trimestre 2026 soit plus du double du trimestre précédent . Les actifs de long terme y ont contribué à hauteur de 11,6 milliards. La filiale de gestion du groupe bancaire allemand Deutsche Bank affichait des encours de 1.190 milliards d’euros à fin juin, en hausse de 100 milliards sur le seul deuxième trimestre. Mais l’essentiel de la hausse provient donc d’un effet marché (72 milliards) et d’un effet devises.

DWS précise que les flux nets ont été positifs dans toutes les régions, avec des contributions particulièrement importantes de la part des particuliers européens et des investisseurs institutionnels américains.

La principale bonne nouvelle vient de la gestion active, qui repasse en collecte positive après plusieurs trimestres de décollecte, portée par un net rebond des actions (+1,1 milliard d’euros). À l’inverse, les actifs alternatifs continuent de souffrir, avec une décollecte de 0,7 milliard concentrée sur l’immobilier et les infrastructures.

La gestion passive avec la marque Xtrackers capte l’essentiel de la collecte (11,7 milliards d’euros au deuxième trimestre). Les encours de la gestion passive atteignent 455 milliards d’euros, contre 396 au trimestre précédent, et représentent désormais environ 38?% des encours totaux du groupe.

Effet fiscal favorable

Le résultat net est en hausse de 11% sur un an, à 237 millions d’euros, mais masque un résultat avant impôt en repli de 19% en séquentiel, à 305 millions, et stable sur un an. L'écart s’explique par un effet fiscal favorable avec un taux d’impôt tombé à environ 22% sur le trimestre, contre près de 30% au premier trimestre comme un an plus tôt.

Les commissions de performance sont retombées de 109 millions au premier trimestre à 11 millions au deuxième. Les commissions de gestion progressent toutefois de 5?% en séquentiel et de 13?% sur un an à 709 millions d’euros.

Le coefficient d’exploitation s’affiche à 60,5% sur le trimestre contre 54,1% au précédent, notamment en raison d’une baisse des revenus. Sur le semestre, il se maintient à 57,2?%, et la direction confirme son objectif de coûts stables sur l’exercice 2026.

Réjane Reibaud