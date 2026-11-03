DuPont revoit à la hausse ses prévisions de bénéfices annuels grâce à une forte demande dans les secteurs de la santé et de l'aérospatiale

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* DuPont prévoit des résultats annuels égaux ou supérieurs à la fourchette haute de ses prévisions, selon sa directrice financière

* Le chiffre d'affaires net des secteurs de la santé et des technologies de l'eau progresse de 4 % en glissement annuel au troisième trimestre

* La société intensifie ses efforts de rachat d'actions

(Ajout d'un commentaire du directeur financier au paragraphe 7, graphiques)

DuPont DD.N a relevé mardi ses prévisions de bénéfices pour l'ensemble de l'année et prévoit des résultats au quatrième trimestre supérieurs aux estimations de Wall Street, la forte demande sur ses marchés de la santé, de l'aérospatiale et des technologies de l'eau ayant permis de dépasser les prévisions de bénéfices au troisième trimestre .

Le fabricant de matériaux industriels a rationalisé son portefeuille et s’est concentré sur des marchés finaux à forte croissance tels que les semi-conducteurs, la santé, les technologies de l’eau et l’aérospatiale, tout en redistribuant des liquidités aux actionnaires par le biais de rachats d’actions et de cessions.

L’année dernière, il a scindé sa division électronique , qui comprend les technologies de semi-conducteurs et les solutions d’interconnexion, pour en faire une société cotée indépendante, Qnity Electronics Q.N .

DuPont avait également augmenté ses prix pour compenser la hausse des coûts des matières premières et de l’énergie, amélioré sa productivité et réduit son endettement afin de soutenir ses résultats à un moment où l’industrie chimique mondiale était confrontée à une faible demande sur ses principaux marchés finaux.

La société a revu à la hausse ses prévisions de bénéfice de base ajusté pour 2026, les portant à près de 1,79 milliard de dollars, contre une fourchette prévisionnelle précédente comprise entre 1,75 et 1,77 milliard de dollars.

Elle table désormais sur un bénéfice annuel ajusté compris entre 7,47 et 7,52 dollars par action, contre une fourchette précédente de 7,17 à 7,32 dollars par action.

La directrice financière, Antonella Franzen, a déclaré que DuPont s’attendait à ce que les résultats annuels se situent au niveau ou au-dessus de la fourchette haute de ses prévisions antérieures.

DuPont a indiqué avoir mené à bien un programme de rachat accéléré d’actions d’un montant de 250 millions de dollars et avoir pratiquement achevé, au cours du troisième trimestre, des rachats d’actions sur le marché libre pour un montant de 100 millions de dollars.

La société prévoit de racheter pour 250 millions de dollars supplémentaires d’actions au quatrième trimestre.

Le chiffre d’affaires net de son segment « Santé et technologies de l’eau » a progressé de près de 4 % par rapport à l’année précédente, pour atteindre 865 millions de dollars, tandis que celui de son segment « Industries diversifiées » a augmenté de 4,2 %, dépassant le milliard de dollars.

La société prévoit pour le trimestre en cours un bénéfice ajusté compris entre 1,90 et 1,95 dollar par action, soit un niveau supérieur à l'estimation moyenne des analystes de 1,87 dollar par action, selon les données compilées par LSEG.

DuPont , dont le siège social est situé à Wilmington, dans le Delaware, a annoncé un bénéfice ajusté de 2,09 dollars par action pour le trimestre clos le 30 septembre, dépassant ainsi les estimations des analystes qui s'élevaient à 1,87 dollar par action.