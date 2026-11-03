DuPont revoit à la hausse ses prévisions de bénéfices annuels et table sur un quatrième trimestre prometteur grâce à la bonne santé des secteurs de la santé et de l'aérospatiale

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* Le cours de l'action progresse de plus de 7 %

* DuPont prévoit des résultats annuels égaux ou supérieurs à la fourchette haute de ses prévisions, selon son directeur financier

* La société intensifie ses efforts de rachat d’actions, précisant que le rythme dépendra d’éventuelles fusions-acquisitions

* Les grands projets hydrauliques au Moyen-Orient sont reportés à 2027, selon des dirigeants

(Mise à jour des cours de l'action et ajout des commentaires des dirigeants aux paragraphes 2, 11 et 13)

par Pooja Menon

DuPont DD.N a revu à la hausse mardi sesprévisions de bénéfices pour l'ensemble de l'année et prévoitpour le trimestre en cours des résultats supérieurs aux estimations de Wall Street , grâce à une amélioration de ses performances au troisième trimestre portée par uneforte demande sur les marchés de la santé, de l'aérospatiale et de l'eau industrielle.

L'action du fabricant de matériaux industriels a progressé de 7,6 % en début de séance.

L’industrie chimique mondiale est confrontée à une surcapacité persistante et à une demande inégale sur ses principaux marchés finaux.

DuPont a toutefois tiré parti d’initiatives de déploiement de capitaux, notamment la scission de sa branche électronique ( ), la réduction de sa dette et les rachats d’actions, ainsi que des hausses de prix visant à compenser la hausse des coûts des matières premières et de l’énergie.

Ses résultats du troisième trimestre ont montré qu’il avait réussi à compenser la hausse des coûts par des hausses de prix tout en augmentant ses marges, a déclaré Seth Goldstein, analyste chez Morningstar, et le marché réagit aux perspectives optimistes de la direction.

La société a revu à la hausse ses prévisions de bénéfice de base ajusté pour 2026, les portant à près de 1,79 milliard de dollars, contre une fourchette prévisionnelle précédente comprise entre 1,75 et 1,77 milliard de dollars.

Elle table désormais sur un bénéfice annuel ajusté compris entre 7,47 et 7,52 dollars par action, contre une fourchette précédente de 7,17 à 7,32 dollars par action.

DuPont s'attend à ce que ses résultats annuels se situent au niveau ou au-dessus de la fourchette haute de ses prévisions antérieures, a déclaré la directrice financière, Antonella Franzen.

DuPont a indiqué avoir mené à bien un programme de rachat accéléré d’actions d’un montant de 250 millions de dollars et avoir pratiquement achevé, au cours du troisième trimestre, des rachats d’actions sur le marché libre pour un montant de 100 millions de dollars.

La société prévoit de racheter pour 250 millions de dollars supplémentaires d’actions au quatrième trimestre.

Le rythme des futurs rachats d’actions dépendra du calendrier des fusions et acquisitions potentielles, ont déclaré les dirigeants de DuPont lors d’une conférence téléphonique sur les résultats.

Le chiffre d’affaires net de son segment « Santé et technologies de l’eau » a progressé de près de 4 % par rapport à l’année précédente, pour atteindre 865 millions de dollars, tandis que celui de son segment « Industries diversifiées » a augmenté de 4,2 %, dépassant le milliard de dollars.

Les grands projets liés à l’eau au Moyen-Orient devraient désormais être reportés à 2027 en raison des perturbations actuelles, ont déclaré les dirigeants de l’entreprise.

DuPont, dont le siège se trouve à Wilmington, dans le Delaware, prévoit pour le quatrième trimestre un bénéfice ajusté compris entre 1,90 et 1,95 dollar par action, soit un chiffre supérieur à l’estimation moyenne des analystes de 1,87 dollar par action, selon les données compilées par LSEG.

La société a annoncé un bénéfice ajusté de 2,09 dollars par action pour le troisième trimestre, dépassant ainsi les estimations des analystes, qui s'élevaient à 1,87 dollar par action.