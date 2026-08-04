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DuPont revoit à la hausse ses prévisions de bénéfice annuel après avoir dépassé ses objectifs trimestriels grâce à des hausses de prix et à des réductions de coûts
information fournie par Reuters 04/08/2026 à 12:15
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout de graphiques)

Le fabricant de matériaux industriels DuPont

DD.N a revu à la hausse mardi ses prévisions de bénéfice annuel après avoir dépassé les estimations du deuxième trimestre, grâce à des hausses de prix et à l’impact de ses mesures de déploiement de capital.

La société a bénéficié de mesures de déploiement de capitaux telles que la scission de son activité électronique, la réduction de sa dette et les rachats d’actions, ainsi que de surtaxes et de hausses de prix visant à compenser la hausse des coûts des matières premières et de l’énergie, alors que l’industrie chimique mondiale est également confrontée à une faible demande sur ses principaux marchés finaux.

Les tensions persistantes autour du détroit d’Ormuz depuis fin février ont perturbé les flux de pétrole et de produits pétrochimiques , resserrant l’offre mondiale de produits chimiques et faisant grimper les prix des plastiques et des polymères.

La société a revu à la hausse ses prévisions de bénéfice de base ajusté pour 2026, les portant à une fourchette comprise entre 1,75 et 1,77 milliard de dollars, contre une fourchette de 1,73 à 1,76 milliard de dollars prévue précédemment.

Elle table désormais sur un bénéfice par action ajusté compris entre 7,17 et 7,32 dollars, contre une prévision antérieure de 7,02 à 7,16 dollars — une fourchette que la société a révisée pour tenir compte de son regroupement d’actions à raison de 1 pour 3 , qui a pris effet en juin.

Antonella Franzen, directrice financière, a déclaré que la vigueur persistante des marchés finaux de la santé, de l’eau industrielle et de l’aérospatiale devrait générer une croissance organique du chiffre d’affaires de l’ordre de 5 % au second semestre.

Le chiffre d’affaires net de son segment « Santé et technologies de l’eau » a progressé de près de 5 % par rapport à l’année précédente, pour atteindre 856 millions de dollars, tandis que celui de son segment « Industries diversifiées » a augmenté de 3,3 %, à 963 millions de dollars.

DuPont prévoit un chiffre d’affaires annuel compris entre 7,16 et 7,19 milliards de dollars, resserrant ainsi sa fourchette de prévisions antérieure, qui s’étendait de 7,16 à 7,22 milliards de dollars, en invoquant un effet défavorable lié à des effets de change moins favorables.

La société, dont le siège se trouve à Wilmington, dans le Delaware, a enregistré un bénéfice ajusté de 1,88 dollar par action pour le trimestre clos le 30 juin, dépassant ainsi les estimations des analystes qui tablaient sur 1,76 dollar par action, selon les données compilées par LSEG.

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