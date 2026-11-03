DuPont relève ses objectifs pour 2026

À l'occasion de sa publication trimestrielle, DuPont de Nemours annonce relever ses objectifs pour 2026, visant désormais un BPA ajusté compris entre 7,47 et 7,52 USD, un EBITDA opérationnel de l'ordre de 1 785 MUSD et une croissance organique de ses revenus d'environ 4,5%.

"Nos résultats ont de nouveau dépassé nos attentes, démontrant la solidité de notre modèle opérationnel", explique sa directrice financière, Antonella Franzen, précisant que les nouveaux objectifs se situent tous au niveau ou au-dessus des bornes hautes des fourchettes cibles précédentes.

Au 3e trimestre 2026, le groupe de chimie basé à Wilmington (Delaware) a vu son BPA ajusté grimper de 62% à 2,09 USD et son EBITDA opérationnel augmenter de 8% à 469 MUSD, soit une marge en amélioration de 80 points de base, à 25,1%.

À 1 868 MUSD, son chiffre d'affaires trimestriel a augmenté de 4% en données publiées et de 5% en organique, avec des progressions du même ordre dans ses divisions santé et technologies de l'eau ( 4%) et industries diversifiées ( 5%).

Par ailleurs, après avoir finalisé un programme accéléré de rachat d'actions de 250 MUSD et quasiment achevé un programme de rachats d'actions sur le marché de 100 MUSD au 3e trimestre, DuPont a l'intention de procéder à de nouveaux rachats d'actions à hauteur de 250 MUSD au 4e trimestre.