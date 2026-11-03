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DuPont en hausse grâce à des prévisions annuelles revues à la hausse et à un programme de rachat d'actions
information fournie par Reuters 03/11/2026 à 14:16

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

3 novembre - ** L'action du fabricant de matériaux industriels DuPont DD.N affiche une hausse de 2,55% à 144,9 dollars en pré-ouverture

** La société relève ses prévisions de bénéfice par action ajusté pour 2026, les faisant passer de 7,17-7,32 dollars à 7,47-7,52 dollars, grâce à une forte demande sur les marchés de la santé, de l’aérospatiale et de l’eau industrielle

** Prévoit de racheter 250 millions de dollars supplémentaires d’actions au quatrième trimestre, après avoir mené à bien un programme de rachat accéléré d’actions de 250 millions de dollars au troisième trimestre

** Prévoit un BPA ajusté de 1,90 à 1,95 dollar pour le quatrième trimestre, supérieur à l’estimation des analystes de 1,87 dollar – données compilées par LSEG

** Annonce un BPA ajusté de 2,09 $ au troisième trimestre, dépassant les estimations des analystes de 1,87 $ – données compilées par LSEG

** Le titre affiche une hausse de 17,2% depuis le début de l'année jusqu'à la dernière clôture

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