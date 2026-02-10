 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

DuPont améliore sa rentabilité au 4e trimestre
information fournie par Zonebourse 10/02/2026 à 13:05

DuPont de Nemours publie un BPA ajusté en croissance de 18% à 0,46 dollar et un EBITDA opérationnel en hausse de 4% à 409 millions de dollars (MUSD), soit une marge en amélioration de 0,8 point à 24,2%, au titre de son quatrième trimestre 2025.

A 1,69 MdUSD, les revenus du groupe de chimie sont restés stables en données totales et se sont tassés de 1% en organique, reflétant un repli de 1% des volumes tandis que des hausses de prix ont compensé un effet de changes négatif.

"Nos résultats reflètent une exécution disciplinée à travers le groupe et un accent continu mis sur la rigueur opérationnelle et financière produisant une génération de cash vigoureuse et une expansion des marges", explique sa CFO Antonella Franzen.

Affichant ainsi sur l'année 2025 un BPA ajusté de 1,68 USD, un EBITDA opérationnel de 1,63 MdUSD et des revenus de 6,85 MdsUSD, DuPont vise pour 2026 des fourchettes cibles de 2,25 à 2,30 USD, de 1 725 à 1 755 MUSD et de 7 075 à 7 135 MUSD respectivement.

Valeurs associées

DUPONT DE NEMOURS
47,080 USD NYSE +0,80%
Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank