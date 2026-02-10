DuPont améliore sa rentabilité au 4e trimestre
A 1,69 MdUSD, les revenus du groupe de chimie sont restés stables en données totales et se sont tassés de 1% en organique, reflétant un repli de 1% des volumes tandis que des hausses de prix ont compensé un effet de changes négatif.
"Nos résultats reflètent une exécution disciplinée à travers le groupe et un accent continu mis sur la rigueur opérationnelle et financière produisant une génération de cash vigoureuse et une expansion des marges", explique sa CFO Antonella Franzen.
Affichant ainsi sur l'année 2025 un BPA ajusté de 1,68 USD, un EBITDA opérationnel de 1,63 MdUSD et des revenus de 6,85 MdsUSD, DuPont vise pour 2026 des fourchettes cibles de 2,25 à 2,30 USD, de 1 725 à 1 755 MUSD et de 7 075 à 7 135 MUSD respectivement.
