 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Duolingo recule alors que BofA adopte une position baissière à l'approche de la publication des résultats, estimant que la valorisation est "trop élevée"
information fournie par Reuters 04/08/2026 à 17:17
Ajoutez Boursorama à vos sources préférées

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

4 août - ** Les actions de la plateforme d'apprentissage des langues Duolingo DUOL.O ont reculé de 3% mardi pour s'établir à 131,75 dollars, après que BofA Global Research a abaissé sa recommandation de "neutre" à "sous-performer", invoquant des raisons de valorisation

** Le courtier a abaissé son objectif de cours de 10 dollars à 93 dollars, ce qui implique un potentiel de baisse d'environ 32% par rapport au dernier cours de clôture de l'action

** L'analyste de BofA, Omar Dessouky, indique que la hausse de 20% du titre depuis début juin semble coïncider avec un point d'inflexion du nombre d'utilisateurs actifs mensuels en juin, probablement dû à une promotion ponctuelle menée en partenariat avec Airbnb ABNB.O , ajoutant que ce point d'inflexion n'est pas durable

** Omar Dessouky précise que l'action DUOL se négocie désormais à 16 fois son estimation de l'EBITDA pour l'année civile 2027, soit une prime de 6 fois par rapport aux valeurs de moyenne capitalisation du secteur des abonnements, dont la croissance de l'EBITDA est similaire à celle de DUOL ** La société, basée à Pittsburgh, en Pennsylvanie, devrait publier ses résultats du deuxième trimestre le mercredi 5 août, après la clôture du marché

** Sur les 25 courtiers couvrant le titre, les recommandations se répartissent comme suit: 4 "achat fort" ou "achat", 19 "conserver" et 2 "vendre"; l'objectif de cours médian est de 110 $, selon les données de LSEG

** Compte tenu de cette baisse, le titre affiche une perte de 25% depuis le début de l'année, contre une hausse d'environ 13% pour le Nasdaq .IXIC

Valeurs associées

AIRBNB
149,1500 USD NASDAQ -0,99%
DUOLINGO RG-A
131,4000 USD NASDAQ -3,24%
NASDAQ Composite
26 439,58 Pts Index Ex +2,03%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 04/08/2026 à 17:17:16.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).

Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.

Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.

Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Un pompier lutte contre un incendie dans la région de Megara, à l'ouest d'Athènes, le 3 août 2026 ( AFP / Aris Oikonomou )
    Incendie en Grèce: la situation "s'améliore" à l'ouest d'Athènes
    information fournie par AFP 04.08.2026 18:24 

    La situation de l'incendie dévastateur dans l'ouest d'Athènes s'"est nettement améliorée", selon les pompiers toujours mobilisés mardi, pour la cinquième journée consécutive, afin de maîtriser ce feu qui a affecté des milliers d'hectares de pinèdes, maquis et terres ... Lire la suite

  • Un trader travaille à son bureau chez CMC Markets, dans la City de Londres
    L'Europe finit dans le vert, Wall Street bondit sur fond d'espoirs de paix au Moyen-Orient
    information fournie par Reuters 04.08.2026 18:23 

    par Coralie Lamarque Les Bourses européennes ont terminé mardi dans le vert et Wall Street évolue en ‌très forte hausse à mi-séance, le Qatar faisant état de progrès en vue de pourparlers entre l'Iran et les Etats-Unis, tandis que les cours pétroliers chutent drastiquement. ... Lire la suite

  • Des pompiers interviennent pour éteindre un feu de forêt près d'Oostrum, dans le sud-est des Pays-Bas, le 3 août 2026 ( ANP / ROB ENGELAAR )
    Le sud-est des Pays-Bas touché par un feu de forêt
    information fournie par AFP 04.08.2026 18:22 

    Des centaines de pompiers néerlandais peinaient encore mardi après-midi à maîtriser un feu de forêt dans une réserve naturelle du sud-est des Pays-Bas, mais les flammes ne se sont pas étendues au-delà des 100 hectares touchés, ont indiqué les autorités. "Pour l'instant, ... Lire la suite

  • Le volcan Fuego est entré en éruption le 3 août 2026 au sud-ouest de Guatemala City ( AFP / Johan ORDONEZ )
    Le Guatemala en alerte en raison de l'éruption du volcan de Fuego
    information fournie par AFP 04.08.2026 18:05 

    Les autorités du Guatemala ont déclenché l'évacuation de centaines de personnes à la suite de l'éruption du Fuego, un volcan situé près de la capitale. Le Fuego, considéré comme le volcan le plus actif d'Amérique centrale, est entré en phase éruptive lundi matin ... Lire la suite

Mes listes

valeur

dernier

var.
CAC 40
8 666,63 +0,61%
HAFFNER ENERGY
0,443 +0,45%
BIOPHYTIS
0,0408 +2,00%
Pétrole Brent
79,6 -4,90%
SOITEC
120,1 +9,88%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank