Duolingo recule alors que BofA adopte une position baissière à l'approche de la publication des résultats, estimant que la valorisation est "trop élevée"

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

4 août - ** Les actions de la plateforme d'apprentissage des langues Duolingo DUOL.O ont reculé de 3% mardi pour s'établir à 131,75 dollars, après que BofA Global Research a abaissé sa recommandation de "neutre" à "sous-performer", invoquant des raisons de valorisation

** Le courtier a abaissé son objectif de cours de 10 dollars à 93 dollars, ce qui implique un potentiel de baisse d'environ 32% par rapport au dernier cours de clôture de l'action

** L'analyste de BofA, Omar Dessouky, indique que la hausse de 20% du titre depuis début juin semble coïncider avec un point d'inflexion du nombre d'utilisateurs actifs mensuels en juin, probablement dû à une promotion ponctuelle menée en partenariat avec Airbnb ABNB.O , ajoutant que ce point d'inflexion n'est pas durable

** Omar Dessouky précise que l'action DUOL se négocie désormais à 16 fois son estimation de l'EBITDA pour l'année civile 2027, soit une prime de 6 fois par rapport aux valeurs de moyenne capitalisation du secteur des abonnements, dont la croissance de l'EBITDA est similaire à celle de DUOL ** La société, basée à Pittsburgh, en Pennsylvanie, devrait publier ses résultats du deuxième trimestre le mercredi 5 août, après la clôture du marché

** Sur les 25 courtiers couvrant le titre, les recommandations se répartissent comme suit: 4 "achat fort" ou "achat", 19 "conserver" et 2 "vendre"; l'objectif de cours médian est de 110 $, selon les données de LSEG

** Compte tenu de cette baisse, le titre affiche une perte de 25% depuis le début de l'année, contre une hausse d'environ 13% pour le Nasdaq .IXIC