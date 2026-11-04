Duolingo en plein essor grâce à la forte croissance du nombre d'utilisateurs actifs quotidiens

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(Actualités)

4 novembre - ** L'action de la plateforme d'apprentissage des langues Duolingo DUOL.O progresse de 26,2 % à 161,3 $

** Le titre est en passe d'enregistrer sa plus forte hausse journalière depuis mai 2022, si cette tendance se confirme

** Le nombre d'utilisateurs actifs quotidiens (DAU) a augmenté de 29 % en glissement annuel au troisième trimestre, grâce à une forte croissance de la base d'utilisateurs à l'échelle mondiale, selon le directeur général Luis von Ahn

** La société annonce des réservations de 316,1 millions de dollars au troisième trimestre, contre 281,9 millions de dollars il y a un an

** Wells Fargo a relevé la note de DUOL de « sous-pondérer » à « neutre », estimant que la direction avait prouvé que les partenariats de marque, les opérations en direct et les améliorations de produits pouvaient remplacer le marketing viral et stimuler la croissance du nombre d’utilisateurs actifs quotidiens (DAU), tout en relevant son objectif de cours de 80 $ à 120 $

** Outre Wells Fargo, au moins 9 sociétés de courtage ont relevé leur objectif de cours sur DUOL à la suite de la publication des résultats

** La société table sur un chiffre d’affaires de 1,22 milliard de dollars pour l’exercice 2026, légèrement supérieur aux estimations des analystes de 1,21 milliard de dollars, selon les données compilées par LSEG

** Le chiffre d’affaires du troisième trimestre s’élève à 309 millions de dollars, dépassant les estimations de 303,2 millions de dollars

** Sur 25 sociétés de courtage, six attribuent à l’action la recommandation « acheter » ou mieux, 18 « conserver » et une « vendre »; le cours cible médian s’établit à 135 dollars – données LSEG

** En tenant compte de l'évolution de la séance, le titre affiche une baisse de 8,3 % depuis le début de l'année