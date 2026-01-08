Duolingo chute, Wells Fargo met en garde contre le ralentissement de l'engagement et réduit son objectif de cours

L'application Duolingo (crédit : Adobe Stock)

** Les actions de la plateforme d'apprentissage des langues Duolingo DUOL.O en baisse de 2,38 % à 172,11 dollars.

** Wells Fargo réduit l'objectif de cours de DUOL de 185 dollars à 160 dollars, ce qui représente toujours une hausse de 9,2% par rapport à la dernière clôture de l'action.

** La maison de courtage déclare qu'après plusieurs années de croissance torride, nous pensons que le sentiment du public à l'égard de la marque DUOL s'affaiblit, ce qui entraîne une baisse de l'engagement envers son contenu sur les médias sociaux, un vecteur clé de la croissance.

** Nous voyons des preuves que les utilisateurs rejettent les tactiques visant à augmenter la conversion des utilisateurs payants, selon la maison de courtage.

** 13 des 24 sociétés de courtage attribuent à l'action la note "acheter" ou "supérieure", 10 la note "conserver" et 1 la note "vendre"; leur objectif de cours médian est de 292,50 dollars.

** En incluant le mouvement de la séance, DUOL a baissé de 46,7% au cours des 12 derniers mois

