 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Duluth en pleine ascension grâce au remboursement des droits de douane qui stimule ses résultats du deuxième trimestre
information fournie par Reuters 03/09/2026 à 12:40
Ajouter Boursorama à vos sources

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

3 septembre - ** L'action de la marque lifestyle Duluth Holdings DLTH.O bondit d'environ 14% à 4,14 dollars avant l'ouverture du marché

** La société affiche au deuxième trimestre un bénéfice supérieur à celui de l’année précédente, grâce aux remboursements de droits de douane et à des marges brutes plus élevées résultant d’une réduction des remises

** Elle affiche un BPA ajusté trimestriel de 50 cents, dont 44 cents provenant des remboursements de droits de douane, contre 4 cents un an plus tôt

** Toutefois, le chiffre d’affaires net du deuxième trimestre recule d’environ 8% à 121,4 millions de dollars

** La société maintient ses prévisions de chiffre d'affaires pour l'exercice 2026

** Depuis le dernier cours de clôture, l'action affiche une hausse d'environ 74% depuis le début de l'année

Valeurs associées

DULUTH HLDG RG-B
3,6200 USD NASDAQ -0,28%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
SOITEC
128,8 +15,00%
BIOPHYTIS
0,0638 +19,92%
CAC 40
8 258,38 -0,27%
2CRSI
28,84 +2,63%
Pétrole Brent
97,3 +2,01%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank