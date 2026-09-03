Duluth en pleine ascension grâce à un remboursement de droits de douane qui stimule ses résultats du deuxième trimestre

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(Actualités)

3 septembre - ** L’action de la marque lifestyle Duluth Holdings ( DLTH.O ) a bondi de 21,82 % pour atteindre 4,41 dollars en fin de matinée

** La société affiche au deuxième trimestre un bénéfice supérieur à celui de l’année précédente, grâce aux remboursements de droits de douane et à la hausse des marges brutes résultant d’une réduction des remises

** Elle annonce un bénéfice par action ajusté trimestriel de 50 cents, dont 44 cents provenant des remboursements de droits de douane, contre 4 cents un an plus tôt

** Toutefois, le chiffre d'affaires net du deuxième trimestre recule d'environ 8 % à 121,4 millions de dollars

** La société maintient ses prévisions de chiffre d'affaires pour l'exercice 2026

** Depuis le dernier cours de clôture, l'action affiche une hausse d'environ 74 % depuis le début de l'année