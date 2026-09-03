 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Duluth en pleine ascension grâce à un remboursement de droits de douane qui stimule ses résultats du deuxième trimestre
information fournie par Reuters 03/09/2026 à 17:45
Ajouter Boursorama à vos sources

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Actualités)

3 septembre - ** L’action de la marque lifestyle Duluth Holdings ( DLTH.O ) a bondi de 21,82 % pour atteindre 4,41 dollars en fin de matinée

** La société affiche au deuxième trimestre un bénéfice supérieur à celui de l’année précédente, grâce aux remboursements de droits de douane et à la hausse des marges brutes résultant d’une réduction des remises

** Elle annonce un bénéfice par action ajusté trimestriel de 50 cents, dont 44 cents provenant des remboursements de droits de douane, contre 4 cents un an plus tôt

** Toutefois, le chiffre d'affaires net du deuxième trimestre recule d'environ 8 % à 121,4 millions de dollars

** La société maintient ses prévisions de chiffre d'affaires pour l'exercice 2026

** Depuis le dernier cours de clôture, l'action affiche une hausse d'environ 74 % depuis le début de l'année

Valeurs associées

DULUTH HLDG RG-B
4,0700 USD NASDAQ +12,43%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
BIOPHYTIS
0,0767 +44,17%
CAC 40
8 286,4 +0,07%
SOITEC
123,5 +10,27%
Pétrole Brent
95,53 +0,16%
2CRSI
27,52 -2,06%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank