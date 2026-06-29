 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Duke Energy va résilier son bail pour un parc éolien offshore en Caroline du Nord
information fournie par Reuters 29/06/2026 à 19:17

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Apporte des précisions sur l'accord et le contexte du rachat par les États-Unis de concessions éoliennes offshore)

Duke Energy DUK.N mettrafin à son bail éolien offshore dans la région de Carolina Long Bay dans le cadre d’unaccord à l’amiable conclu avec le ministère américain de l’Intérieur, a annoncé lundi ce dernier. Il s’agit de la dernière initiative en date du président américain Donald Trump visant à détourner les investissements de cette source d’énergie renouvelable. L'administration du président Donald Trump a conclu cette année des accords avec plusieurs compagnies d'électricité visant à mettre fin à des baux éoliens offshore en échange d'engagements d'investissement dans la production d'électricité à partir de combustibles fossiles. En vertu de ce dernier accord, Duke réinvestira près de 129 millions de dollars dans des capacités électriques supplémentaires en Caroline du Nord et du Sud. Dans le même communiqué, Duke a indiqué qu’elle envisageait des investissements dans l’énergie nucléaire, qui ne génère pratiquement aucune émission, et dans l’énergie issue du gaz naturel, un combustible fossile, ainsi que dans le réseau électrique.

Environnement

Valeurs associées

DUKE ENERGY
128,090 USD NYSE -0,21%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
2CRSI
30,96 +12,50%
CAC 40
8 367,33 -0,21%
Pétrole Brent
73,22 -2,16%
SOITEC
114,3 -0,04%
STELLANTIS
4,8905 -2,66%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank