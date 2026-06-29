Duke Energy va résilier son bail pour un parc éolien offshore en Caroline du Nord

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Apporte des précisions sur l'accord et le contexte du rachat par les États-Unis de concessions éoliennes offshore)

Duke Energy DUK.N mettrafin à son bail éolien offshore dans la région de Carolina Long Bay dans le cadre d’unaccord à l’amiable conclu avec le ministère américain de l’Intérieur, a annoncé lundi ce dernier. Il s’agit de la dernière initiative en date du président américain Donald Trump visant à détourner les investissements de cette source d’énergie renouvelable. L'administration du président Donald Trump a conclu cette année des accords avec plusieurs compagnies d'électricité visant à mettre fin à des baux éoliens offshore en échange d'engagements d'investissement dans la production d'électricité à partir de combustibles fossiles. En vertu de ce dernier accord, Duke réinvestira près de 129 millions de dollars dans des capacités électriques supplémentaires en Caroline du Nord et du Sud. Dans le même communiqué, Duke a indiqué qu’elle envisageait des investissements dans l’énergie nucléaire, qui ne génère pratiquement aucune émission, et dans l’énergie issue du gaz naturel, un combustible fossile, ainsi que dans le réseau électrique.