Duke Energy prévoit une hausse de ses bénéfices en 2026 en raison d'une forte demande d'électricité

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

L'entreprise de services publics Duke Energy DUK.N a prévu un bénéfice plus élevé pour l'année en cours, mardi, grâce à une forte demande d'électricité.

La construction rapide de centres de données d'intelligence artificielle et l'accélération de la consommation d'énergie dans les foyers et les entreprises devraient conduire la demande américaine à des niveaux record en 2026, a déclaré l'Administration américaine d'information sur l'énergie (U.S. Energy Information Administration).

La société de services publics envisageait également d'ajouter grands réacteurs nucléaires à son parc et de prolonger la durée de vie de certaines centrales au charbon dans le cadre d'un plan énergétique à long terme visant à répondre à la forte augmentation de la demande d'électricité dans les Carolines.

"Avec le plus grand plan d'investissement réglementé de l'industrie, un bilan préparé pour la croissance et une demande contractée de l'IA et de la fabrication avancée, nous sommes bien positionnés pour assurer une croissance du BPA de 5 % à 7 % jusqu'en 2030", a déclaré le directeur général Harry Sideris dans un communiqué.

Duke Energy prévoit désormais un bénéfice ajusté de 6,55 à 6,80 dollars par action pour 2026, contre 6,31 dollars l'année dernière.

Cependant, le point médian de la prévision est inférieur aux attentes de Wall Street de 6,70 $ par action, selon les données compilées par LSEG.

La société basée à Charlotte, en Caroline du Nord, a également affiché un bénéfice ajusté de 1,50 dollar par action pour les trois mois se terminant le 31 décembre, dépassant les estimations de 1 cent par action.

Son segment des services publics d'électricité et des infrastructures a déclaré un bénéfice de 1,21 milliard de dollars pour le trimestre, inchangé par rapport à l'année précédente, tandis que le bénéfice du segment des services publics de gaz et des infrastructures a augmenté d'environ 22 % pour atteindre 230 millions de dollars.

Les services d'électricité de Duke Energy desservent 8,6 millions de clients dans les Carolines, en Floride, dans l'Indiana, dans l'Ohio et dans le Kentucky, et ses services de gaz naturel desservent 1,7 million de clients dans les Carolines, au Tennessee, dans l'Ohio et dans le Kentucky.