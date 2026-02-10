Après l'Arménie, le vice-président américain JD Vance est en Azerbaïdjan pour consolider l'accord de paix

Le vice-président américain JD Vance (gauche) avec le président de l'Azerbaïdjan Ilham Aliev (à droite) lors d'une rencontre officielle à Bakou le 10 février 2026 ( POOL / Kevin Lamarque )

Le vice-président américain JD Vance était mardi en Azerbaïdjan, en provenance de l'Arménie voisine, pour une visite officielle destinée à consolider l'accord de paix signé sous l'égide de Washington entre ces deux pays du Caucase du Sud.

Cette visite fait suite à la médiation menée l'an dernier par Donald Trump en faveur d'un accord de paix entre les deux rivaux. Elle est aussi censée faire avancer un projet phare de communication et de transport intégrant les deux pays dans une nouvelle route commerciale est-ouest.

M. Vance a créé la controverse pendant son déplacement après la suppression d'un tweet publié sur le compte officiel de la vice-présidence sur X annonçant qu'il avait, avec son épouse, déposé des fleurs "au mémorial du génocide arménien pour rendre hommage aux victimes du génocide arménien de 1915".

Son équipe a affirmé que le message avait été publié par erreur par un membre qui ne faisait pas partie de la délégation.

Selon l'Arménie, qui milite pour la reconnaissance internationale du génocide, jusqu'à 1,5 million de personnes sont mortes entre 1915 et 1916, lorsque les autorités ottomanes ont réprimé la minorité chrétienne arménienne.

La Turquie ne reconnaît pas ces événements, estime le nombre de morts arméniens entre 300.000 et 500.000 et affirme qu'autant de Turcs sont morts dans les troubles après que de nombreux Arméniens ont pris le parti des forces russes.

- Partenariat stratégique -

L'année dernière, le président américain Donald Trump s'était abstenu, à l'occasion des commémorations, de parler de "génocide", un revirement par rapport à son prédécesseur démocrate Joe Biden.

M. Vance a rencontré à Bakou le président azerbaïdjanais Ilham Aliev avec lequel il a signé un accord de partenariat stratégique entre les Etats-Unis et l'Azerbaïdjan qui "montrera très clairement que la relation entre les Etats-Unis et l'Azerbaïdjan est faite pour durer", selon M. Vance.

Les Etats-Unis "vont envoyer de nouveaux bateaux à l'Azerbaïdjan pour vous aider avec la protection des eaux territoriales", a déclaré M. Vance au président Aliev lors d'une conférence de presse commune.

M. Aliev de son côté a affirmé que les relations entre les deux pays "entrent dans une nouvelle phase", incluant la coopération dans le domaine de la défense "à travers la vente d'équipements".

"Nous allons poursuivre la coopération dans le secteur de la sécurité et travailler ensemble sur des opérations de contre-terrorisme", a-t-il ajouté.

Lundi, JD Vance s'est entretenu avec le Premier ministre arménien Nikol Pachinian à Erevan.

- "Paix et prospérité" -

JD Vance a déclaré en amont de sa rencontre avec Ilham Aliev que la question des dirigeants séparatistes arméniens détenus en Azerbaïdjan "reviendrait certainement sur la table" lors de ses entretiens avec les dirigeants azerbaïdjanais.

La semaine dernière, un tribunal militaire à Bakou a infligé de lourdes peines, dont des condamnations à perpétuité, à des dirigeants séparatistes arméniens.

Plus de 20 organisations arméniennes de défense des droits humains ont adressé une lettre ouverte exhortant le vice-président des Etats-Unis à aider à obtenir la libération des détenus arméniens dans les prisons azerbaïdjanaises, tandis que des réfugiés du Karabakh ont organisé un rassemblement à Erevan pour formuler la même demande.

Le département d'Etat américain a précédemment indiqué que cette visite de deux jours permettrait de "faire avancer les efforts de paix du président Donald Trump" et promouvoir un projet de corridor de transit, TRIPP, passant par l'Arménie et reliant l'Azerbaïdjan à son enclave du Nakhitchevan, qui intégrerait la région dans une nouvelle route commerciale est-ouest.

L'Arménie et l'Azerbaïdjan ont signé en août un accord à Washington sous l'égide du président américain pour mettre fin au conflit territorial qui les oppose depuis des décennies.

Ce conflit concernait notamment le Karabakh, une enclave montagneuse qui a été au centre de deux guerres, l'une à la chute de l'Union soviétique et l'autre en 2020. L'Azerbaïdjan a finalement repris ce territoire aux séparatistes arméniens à l'issue d'une offensive éclair en 2023.

M. Aliev a déclaré que le TRIPP "sera une nouvelle contribution à la paix, au développement et la coopération régionale".