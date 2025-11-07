Duke Energy dépasse ses estimations trimestrielles grâce à la hausse des tarifs de l'électricité

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute des détails de la conférence téléphonique tout au long de l'article) par Sumit Saha

L'entreprise Duke Energy DUK.N a battu les estimations de Wall Street pour le chiffre d'affaires et le bénéfice du troisième trimestre vendredi, aidée par des tarifs d'électricité plus élevés et une forte demande d'énergie.

Les centres de données consommant plus d'énergie dans le cadre d'une vague d'électrification industrielle et de croissance de la fabrication, les coûts de l'électricité devraient augmenter.

Selon l'Administration américaine d'information sur l'énergie, l'essor des centres de données sur l'IA et les crypto-monnaies, combiné à l'accélération de l'électrification des foyers et des entreprises, devrait porter la demande d'électricité aux États-Unis à des niveaux record en 2025 et 2026.

Pour répondre à cette demande croissante, Duke prévoit d'ajouter plus de 13 gigawatts de capacité énergétique au cours des cinq prochaines années et s'attend à gagner dans la moitié supérieure de sa fourchette de croissance des bénéfices de 5 % à 7 % à partir de 2028, a déclaré le directeur général Harris Sideris lors d'une conférence téléphonique après la publication des résultats.

Il a ajouté que le plan d'investissement quinquennal actualisé de l'entreprise, attendu en février, se situera entre 95 et 105 milliards de dollars.

Duke est en train de peser d'importants ajouts de centrales nucléaires et de prolonger certaines centrales au charbon pour répondre à l'augmentation de la demande d'électricité dans les Carolines.

Cette année, l'entreprise a signé des accords de services énergétiques d'environ 3 gigawatts avec des centres de données, notamment avec Digital Realty et Edged au cours du trimestre écoulé.

En Floride, Duke s'attend à récupérer environ 1,1 milliard de dollars de coûts liés à la tempête d'ici février de l'année prochaine.

Le bénéfice ajusté du segment des services publics d'électricité de la société pour le trimestre rapporté était de 1,69 milliard de dollars, en hausse par rapport à 1,46 milliard de dollars au cours du trimestre de l'année précédente.

Duke a réduit ses prévisions de bénéfices ajustés pour l'ensemble de l'année à un montant compris entre 6,25 et 6,35 dollars par action, contre 6,17 et 6,42 dollars par action précédemment.

Les recettes trimestrielles se sont élevées à 8,54 milliards de dollars, dépassant les estimations des analystes qui étaient de 8,50 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG.

La société basée à Charlotte, en Caroline du Nord, a enregistré un bénéfice ajusté de 1,81 $ par action pour le trimestre clos le 30 septembre, contre des estimations de 1,75 $ par action.