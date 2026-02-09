L'IA est en train de manger Microsoft", affirme Melius, qui rétrograde sa note à "conserver"

9 février - ** Le groupe Melius Research abaisse la note de l'action Microsoft MSFT.O à "conserver", et déclare que "Satya a perdu la narration de l'IA"

** La société de courtage estime que l'entreprise avance trop lentement sur Copilot dans 365, avec un modèle plus axé sur les sièges qui est susceptible d'être influencé par les agents

** Les actions de MSFT sont en hausse marginale à 403,68 $ en pré-marché

** "Nous pensons de plus en plus que 'payer un supplément pour l'IA' n'est pas une bonne chose - et Copilot devra être inclus gratuitement, ce qui augmentera les coûts à long terme" - Melius Research

** 60 analystes estiment que l'action est "achetée" en moyenne; le PT médian est de 600 $ - données compilées par LSEG

** À la dernière clôture, MSFT a perdu près de 3,5 % au cours des 12 derniers mois