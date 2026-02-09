 Aller au contenu principal
Un consortium incluant FedEx compte racheter InPost pour 7,8 milliards d'euros
09/02/2026 à 12:00

( GETTY IMAGES NORTH AMERICA / MARIO TAMA )

Le géant de la livraison FedEx entend racheter, avec d'autres investisseurs, l'entreprise polonaise de livraison de colis InPost, propriétaire de Mondial Relay, pour 7,8 milliards d'euros, a-t-il annoncé lundi.

Le contrat doit être finalisé au second semestre 2026. A l'issue, FedEx et le fonds d'investissement Advent détiendront chacun 37% de l'entreprise, tandis que les sociétés d'investissement A&R en possèdera 16% et PPF les 10% restants.

"InPost continuera d'opérer sous la marque InPost, avec son siège en Pologne et sa structure de direction actuelle menée par le dirigeant Rafal Brzoska, qui conservera sa participation dans InPost via le consortium", précisent les entreprises dans le communiqué.

Fondateur et patron d'InPost, Rafal Brzoska est en effet également le fondateur de la société d'investissement A&R.

"Le prix d'offre de 15,60 euros (dividende attaché) valorise 100% des actions à 7,8 milliards d'euros", d'après le communiqué.

Ce prix représente une prime de 50% par rapport au cours de l'action de clôture du 2 janvier de 10,4 euros.

Vers 10H55 (9H55 GMT), le cours de l'action d'InPost, cotée à Amsterdam, bondissait de 13,6% à 15,11 euros l'action.

InPost s'est imposée en Europe comme un important acteur de la livraison de colis, notamment dans les années post-Covid avec 61.000 consignes automatiques et 33.000 points de retrait et de dépôt.

Elle a racheté en 2021 Mondial Relay, acteur de la livraison de colis en France, en Belgique et aux Pays-Bas.

Fondée en 1999, InPost est également présent au Royaume-Uni, en Pologne, en Espagne et au Luxembourg.

En 2025, 1,4 milliard de colis ont été livrés par l'entreprise.

Valeurs associées

FEDEX
369,160 USD NYSE +1,44%

