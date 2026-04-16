Duke Energy demande une augmentation des prix en Caroline du Nord pour récupérer les coûts de l'électricité en hiver

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Duke Energy DUK.N a demandé aux autorités de régulation de Caroline du Nord l'autorisation d'augmenter ses prix et de récupérer plus de 800 millions de dollars auprès de ses clients en raison de l'augmentation des coûts de combustible et d'achat d'électricité encourus pendant la vague de froid extrême de l'hiver.

Elle a déclaré mercredi qu'elle cherchait à récupérer des coûts de combustible et d'électricité s'élevant à environ 500 millions de dollars pour Duke Energy Carolinas et 309 millions de dollars pour Duke Energy Progress, ce qui, après approbation, entraînerait une augmentation des factures mensuelles d'environ 6,90 dollars et 7,88 dollars, respectivement, à partir du 1er juin.

Duke Energy Carolinas dessert environ 2,3 millions de clients dans le centre et l'ouest de la Caroline du Nord, tandis que Duke Energy Progress approvisionne environ 1,6 million de clients dans le centre et l'est de l'État.

Le froid extrême de la fin janvier et du début février a poussé la demande au-delà de la capacité de production et de stockage existante, ce qui a obligé l'entreprise à acheter de l'électricité supplémentaire aux services publics voisins à des prix de marché élevés, a indiqué la société.

Duke Energy a proposé d'étaler la reprise sur 19 mois, au lieu de la période habituelle de 12 mois, afin de limiter l'impact immédiat sur les clients.

La demande d'électricité a atteint un nouveau record hivernal de 37 308 mégawattheures le 27 janvier, soit le niveau le plus élevé jamais enregistré dans le réseau de Duke Energy dans les Carolines.