Du rouge encore à Wall Street

En repli hier soir, les places américaines devraient dérouler la même tendance à l'ouverture. Selon les futures sur indices, le Dow Jones et le S&P 500 devraient perdre entre 0,26 et 0,48% à l'ouverture, et le repli du Nasdaq 100 devrait être plus franc avec une baisse de près de 1,20%.

Le Dow Jones et le S&P 500 restent sur trois baisses consécutives, tandis que le Nasdaq 100 n'en a concédé que deux.

Hier, les grands indices US ont été pénalisés par la poursuite de la hausse du pétrole et des rendements obligataires, toujours affectés par les tensions entre Washington et Téhéran.

Du côté des matières premières, le WTI à New York avance de 1,88%, à 98,84 dollars, et à Londres, le Brent de la mer du Nord gagne 2,67%, à 104,27 dollars.

Les cours de l'or noir évoluent sur des niveaux élevés, faisant craindre une persistance des pressions inflationnistes et donc un durcissement de la politique monétaire un peu partout dans le monde. En Europe, la BCE vient tout juste d'annoncer une hausse de 25 points de base de ses taux directeurs, une décision très largement anticipée par la communauté financière.

Plusieurs statistiques sont attendues outre-Atlantique. Les investisseurs ont déjà pris connaissance de la hausse conforme aux prévisions de l'indice des prix à la production. Aux Etats-Unis, il a augmenté de 0,4%, conformément aux attentes le mois dernier. En rythme annuel, cette statistique a progressé de 5,4%, contre des attentes à 5,3% et un précédent à 4,8%.

En parallèle, le département du Travail des Etats-Unis indique avoir comptabilisé 206 000 nouvelles inscriptions hebdomadaires au chômage lors de la semaine du 31 août, en baisse de 1 000 par rapport au niveau de la semaine précédente (qui a été relevé de 206 000 à 207 000). A titre de comparaison, le consensus anticipait 205 000 nouvelles inscriptions.

Plus tard dans l'après-midi, ils surveilleront les ventes de logements existants du mois dernier, mais le principal rendez-vous de la semaine est programmé vendredi avec des données sur l'inflation qui pourraient être déterminantes pour la prochaine réunion de la Réserve fédérale américaine de la semaine prochaine.

Sur le marché des devises, le dollar est en hausse face à la monnaie unique ( 0,13%) et se négocie contre 0,8607 euro.

Du côté des valeurs

Le titre Apple sera particulièrement surveillé après la "Keynote" d'hier soir au cours de laquelle le groupe a présenté son premier iPhone pliable, baptisé iPhone Duo, ainsi que l'iPhone 18 Pro et d'autres produits (écouteurs...).

Blackstone a fait part d'une prise de participation majoritaire dans Sanha Logistics Park II, un projet logistique de stockage sec de premier plan dans la région métropolitaine de Séoul, en Corée du Sud, via une émission primaire d'actions.

WeRide, Uber Technologies, et AVOMO, la division véhicules autonomes du groupe Moove Cars ont annoncé avoir reçu le premier permis national espagnol pour les véhicules particuliers autonomes de niveau 4 circulant sur les routes publiques, délivré par la Direction générale du trafic (DGT) dans le cadre ES-AV.