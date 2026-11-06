Du rouge en Europe dans le sillage de Wall Street

Les places européennes s'affichent en net repli après 1h30 de cotations, plombées par la chute des indices américains hier soir. Le CAC 40 abandonne 1,02%, à 8 122 points, le DAX 40 recule de 1,19% et le FTSE 100 cède 1,30%.

Jeudi soir, à New York, le Dow Jones a lourdement trébuché de 3,44%, le S&P 500 a perdu 4,36% et la chute la plus spectaculaire revient au Nasdaq 100 qui a enregistré un lourd repli de 6,36%.

Si l'indice des valeurs technologiques est celui qui a le plus trinqué c'est principalement à cause de son exposition à l'IA. Beaucoup s'inquiétaient depuis un moment de l'ampleur des dépenses consacrées à l'intelligence artificielle et de la rentabilité future, mais désormais le problème s'est déplacé avec la large victoire démocrate lors des élections de mi-mandat.

De nombreux nouveaux élus sont opposés à la construction de centres de données et pourraient tenter de retarder leur implantation. Par conséquent, s'il y a moins de "data centers", cela signifie que les commandes de puces, serveurs et d'équipements pourraient ralentir. Dans ces conditions des entreprises comme Nvidia connaitraient un ralentissement de leur activité et c'est ce qui a été sanctionné hier soir aux Etats-Unis. Nvidia, première capitalisation boursière mondiale, s'est effondrée de 9,26%.

Au niveau de la macro-économie, les investisseurs ont déjà pris connaissance de la nette dégradation du déficit commercial français qui a atteint 7,3 milliards d'euros en septembre, contre -6 milliards d'euros en août et des prévisions à -5,8.

Le principal rendez-vous de la journée sera le rapport mensuel sur l'emploi américain qui sera dévoilé à 14h30, ainsi que l'indice de confiance des consommateurs calculé par l'Université du Michigan à 16h.

En attendant, sur le marché des devises, l'euro recule nettement face au billet vert (-0,49%) et se négocie contre 1,1173 dollar.

Du côté des matières premières, le prix du baril de pétrole est en baisse. A New York, le WTI cède 1,58%, à 89,77 dollars et à Londres, le Brent de la mer du Nord perd 1,55%, à 97,57 dollars.

Dans l'actualité des sociétés

Au sein du CAC 40, parmi les valeurs en hausse, STMicroelectronices gagne 2,06% et profite d'achats à bon compte après avoir chuté de 14,23% en trois séances.

Euronext surnage cède 0,52% après avoir pourtant dévoilé des résultats records au troisième trimestre, signant même un dixième trimestre consécutif de croissance à deux chiffres.

Dans le bas du palmarès du principal indice français, on retrouve les acteurs du luxe comme LVMH qui perd 2,76%, ou encore Kering -2,69%.

En dehors du CAC 40, TP, l'ex-Teleperformance, chute de 15,82%. Le spécialiste des centres d'appels a lancé un avertissement sur son chiffre d'affaires qui est désormais attendu entre -1,5 et -2,5%, contre de stable à 2% précédemment.

Air France-KLM avance de 4,99%. Le transporteur aérien franco-néerlandais salue un arrêt de la justice européenne qui renvoie devant le tribunal l'annulation de l'aide d'Etat accordée à KLM, un revers pour Ryanair. En outre, Barclays a relevé sa recommandation à l'achat, avec un objectif porté de 9 à 18 EUR.

Ailleurs en Europe, Pirelli bondi de 4,03%, après avoir fait état de performances solides sur les neuf premiers mois de l'année, avec notamment un bénéfice net à 430,2 millions d'euros, en hausse de 7,4%.

Daimler Truck abandonne 2,40%, malgré une nette accélération de ses performances financières au troisième trimestre 2026, portée par une rentabilité en forte hausse et une solide génération de trésorerie.